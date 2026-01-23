مورينيو يفتح النار على أربيلوا قبل مواجهة الريال في الأبطال



أشعل جوزيه مورينيو الأجواء قبل مواجهة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، بعدما أطلق تصريحات نارية فُسرت على أنها موجهة مباشرة إلى ألفارو أربيلوا.

المدرب البرتغالي قال إن بعض المدربين «لم يحققوا شيئاً في مسيرتهم مع الفرق الكبرى»، مستغرباً تولي أسماء بلا تاريخ تدريب أندية كبيرة، مؤكداً أن الموت من أجل فكرة تكتيكية فاشلة تصرف غبي.



وأكد جوزيه مورينيو أن بنفيكا سيقاتل حتى النهاية أمام ريال مدريد في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال، رغم صعوبة المهمة، مشدداً على أن فريقه سيلعب بروح ومسؤولية تمثيل النادي، قائلاً: «قد يكون الأمر شبه مستحيل... لكنه ليس مستحيلاً».



وكان «السبيشال وان» قد أطلق تصريحات مثيرة عقب الهزيمة في دوري أبطال أوروبا «الأربعاء» أمام يوفتوس بثنائية نظيف، حيث أكد أنه لن يتردد لحظة في قبول تدريب يوفنتوس إذا أُتيحت له الفرصة مستقبلاً، معتبراً أن إسناد تدريب أندية عالمية كبرى أحياناً لمدربين بلا خبرة أمر يثير استغرابه.



وبنبرة ساخرة، قال: إنه لا يستغرب رؤية أليغري يقود ميلان، أو غاسبريني مع روما، أو سباليتي على رأس يوفنتوس، معتبراً أن هذه الأمثلة تعكس واقع التدريب الأوروبي الحالي.

الجدير بالذكر أن بنفيكا يحتل حالياً المركز الـ29 برصيد 6 نقاط، ولا تزال آماله قائمة في بلوغ ملحق دور الـ16، شرط تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة أمام ريال مدريد.