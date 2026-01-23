البرمجة تمنح مانشستر سيتي وليفربول مواجهات «مفضلة» لفتح صفحة جديدة في الدوري الإنجليزي

مجتبى فاروق

لو قدر لمانشستر سيتي -الذي يمر بفترة من التراجع في النتائج- أن يحدد فريقاً لمواجهته في هذه الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لاختار ويلفرهامبتون دون أدنى شك، فهو المنافس الذي يحتاج «القمر السماوي» لمواجهته في مباراة تأتي بعد خسارتين في الديربي أمام الجار مان يونايتد في «البريميرليغ»، والثانية في دوري أبطال أوروبا أمام بودو/جليمت.



وعلى الرغم من أن مانشيستر سيتي خسر مباراة واحدة في آخر 10 مباريات بالدوري الإنجليزي إلا أن ذلك لا يعني أن الفريق يمضي بنتائج جيدة، فالحقيقة أن سيتي فاز في ست مباريات فقط خلال هذه الفترة وتعادل في 3 وخسر واحدة، وهو أمر غير معتاد من الفريق الذي سيطر بشكل شبه مطلق على البطولة الإنجليزية في السنوات العشر الأخيرة، فمان سيتي حقق واحدة من أسوأ فتراته، حيث لم ينجح في الفوز خلال المباريات الأربع الأخيرة بعد 3 تعادلات وخسارة واحدة، وهو ما لم يعرفه الفريق منذ السلسة الأسوأ في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز «عدم الفوز في 7 مباريات على التوالي عام 2009».



تفوق واضح لمانشستر سيتي



ما يحتاجه سيتي بالفعل هو مواجهة ولفرهامبتون، حيث تفوق القمر السماوي في 10 مباريات من أصل المباريات الأحد عشر الأخيرة أمام ويلفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بينما فاز الولفز في مباراة واحدة، كما لم ينجح الفريق في تحقيق الفوز على ملعب الاتحاد إلا مرة واحد في آخر 11 مباراة بين الفريقين بعد أن خسر 9 مباريات وتعادل في واحدة، وخسر المباريات الخمس الأخيرة على التوالي في ملعب الاتحاد منذ فوزه في 2019.



ويملك مانشيستر سيتي سجلاً مميزاً جداً في المواجهات أمام الفريق الذي يتذيل الترتيب، حيث لم يخسر في آخر 30 مباراة بالفوز في 24 والتعادل في 6 مباريات منذ الخسارة ثلاث مرات على التوالي أمام الأندية المتذيلة في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر 2008 أمام أندية بولتون وتوتنهام ويست بروميتش البيون، ونجح الفريق في تسجيل 36 هدفاً في مبارياته التسع الأخيرة أمام الأندية المتذيلة للترتيب من دون أن يستقبل أي هدف.



مواعيد مباراة مانشستر سيتي وويلفرهامبتون



تنطلق مباراة مانشستر سيتي وويلفرهامبتون يوم السبت 24 يناير عند الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقلها القناة الأولى لبي إن سبورتس.



حالة مشابهة



ويبدو أن برمجة الدوري الإنجليزي الممتاز كانت تتوقع أن يمر الفريق الأكثر فوزاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (مانشيستر سيتي) وحامل اللقب ليفربول بهذه الحالة المتراجعة مع وصول البطولة إلى أكثر من منتصفها، فمع الهدية التي قدمتها لمان سيتي بمواجهة ويلفرهامبتون قدمت هدية أخرى لليفربول حامل اللقب الذي سيحل ضيفاً على بورنموث الذي خسر 10 من آخر 11 مواجهة له مع الفريق حامل اللقب، حيث كان الفوز الوحيد على مان سيتي في الموسم الماضي، كما أن الفريق استقبل 52 هدفاً من ليفربول في آخر 17 مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، وهو العدد الأكبر من الأهداف الذي يستقبله بورنموث من فريق واحد في هذه الفترة بالتساوي مع ما استقبله من مان سيتي، ويملك ليفربول سجلاً مميزاً للغاية أمام بورنموث، حيث تمكن الفريق من الفوز في 12 مباراة من أصل 13، وخسر واحدة في مارس 2023.



مواعيد مباراة بورنموث وليفربول



تنطلق مباراة مباراة بورنموث وليفربول يوم السبت 24 يناير عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقلها القناة الأولى لبي إن سبورتس.