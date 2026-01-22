العروبة يهدد صدارة يونايتد وبالوتيلي يقود الاتفاق أمام الإمارات

تنطلق في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق من عصر الجمعة مباريات الأسبوع 13 لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، بإقامة 4 مواجهات مهمة لكافة الفرق الثمانية في المباراة الأولى يسعى دبا الحصن إلى استعادة صدارة الترتيب ولو بشكل مؤقت عندما يستقبل جاره الحمرية في ديربي الشارقة ويملك الحصن «الوصيف» 22 نقطة متخلفاً بفارق نقطتين عن يونايتد المتصدر والذي يستقبل السبت فريق العروبة رابع الترتيب في قمة منتظرة

وفي بقية مواجهات الجمعة يسعى الفجيرة ثالث الترتيب بـ19 نقطة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله المثير ضد الذيد بهدف وذلك عندما يستقبل فريق سيتي التاسع برصيد 16 نقطة، ويلتقي حتا بملعبه في دبي فريق الذيد في مباراة سيكون عنوانها فك الارتباط حول النقاط الـ19 التي يملكها كل فريق ويأتي حتا في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الذيد السادس، ويلتقي الجزيرة الحمراء الثاني عشر برصيد 11 نقطة بضيفه مجد الرابع عشر بست نقاط والباحث عن طوق نجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.



وتقام يوم السبت 3 مباريات في غاية الأهمية في المباراة الأولى يلتقي يونايتد المتصدر برصيد 24 نقطة بالعروبة المتطور صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة، وفي ذات التوقيت يستقبل الإمارات ومدربه الجديد الكرواتي كورنسلاف فريق الاتفاق في المباراة الأولى للنجم الإيطالي ماريو بالوتيلي بشعار الاتفاق كما يلتقي غلف يونايتد بفريق العربي السابع برصيد 19 نقطة.