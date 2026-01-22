بيراميدز يضم ناصر ماهر من الزمالك



أعلن نادي بيراميدز المصري تعاقده رسمياً مع ناصر ماهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر بيراميدز عبر مركزه الإعلامي أنه في إطار خطة النادي لدعم فريق الكرة بأفضل اللاعبين تم التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم ناصر ماهر قادماً من نادي الزمالك، لدعم خط الوسط خلال السنوات المقبلة.

وأضاف النادي المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي «يعتبر ناصر ماهر واحداً من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، وهو من مواليد 8 فبراير من عام 1997».

وأوضح: «بدأ ناصر ماهر مشواره في صفوف الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن يتنقل بين أندية بتروجت وسموحة ومودرن سبورت والزمالك قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي بيراميدز».

وكشف بيراميدز أن اللاعب التحق ببعثة الفريق في المغرب استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد قيده محلياً وقارياً.

يشار إلى أن بيراميدز يتواجد في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، متأخراً بفارق الأهداف عن نهضة بركان (المتصدر)، المتساوي معه في ذات الرصيد، علماً بأن ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي، يتواجدان في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بلا رصيد من النقاط، قبل مباراتهما في الجولة الثالثة بزامبيا.