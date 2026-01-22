تيكسيرا: مباراتنا أمام الدحيل مختلفة عن «النخبة الآسيوية»

قال البرتغالي ديماس تيكسيرا، مدرب الوحدة، إنه لا يعتقد أن الدحيل القطري يمتلك حافزاً أكبر من الوحدة في المواجهة التي تجمعهما على درع التحدي، ضمن السوبر الإماراتي القطري، مؤكداً أن اللقاء الثاني الذي يجمع الفريقين مختلف عن المباراة السابقة بينهما في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تفوق فيها الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ويلتقي الوحدة والدحيل القطري في الثامنة من مساء غد، الجمعة، باستاد آل نهيان بأبوظبي، على لقب درع التحدي، في النسخة الثالثة من منافسات كأس السوبر الإماراتي القطري، إذ يسعى الوحدة لتحقيق اللقب الثاني له، بعدما توج في النسخة الماضية بكأس التحدي.

وأضاف تيكسيرا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «نسعى للانتصار، خصوصاً أن البطولة قد تشكل انطلاقة قوية للفريق، واستعداداتنا سارت بشكل جيد، وسنقاتل من أجل إسعاد جماهيرنا».



وأكد تعليقاً على كون المباراة الثانية بين الفريقين هذا الموسم بعدما تفوق الوحدة في «النخبة الآسيوية» أن الظروف مختلفة والمباراة مختلفة باعتبارها نهائياً، في ظل رغبة كل فريق في التتويج باللقب، مشدداً على احترامه للمنافس ولاعبيه النجوم، وأن مثل هذه المباريات لا تحتاج إلى حافز إضافي كونها مباراة ببطولة.



وأشار إلى أنه لا يهم في النهائيات التفكير في ضغط المباريات، سواء خاض الفريق مباراة قبلها بيوم أو أسبوع، لأن الجميع ينسى الإرهاق ويركز على الفوز في المباريات النهائية، لافتاً إلى أن عودة لوكاس بيمنتا إضافة قوية لخط الدفاع، بينما وجود الوافد الجديد كريستيان بينتيكي يتسبب في صداع له، لكنه وصفه بصداع في أجمل صورة، في إشارة إلى امتلاكه لقائمة جاهزة من اللاعبين وثقته بقدرتهم على الانتصار.

من جانبه، قال لوكاس بيمنتا إن مباراة الدحيل مختلفة عن اللقاء الماضي أمام العين في الدوري، والذي لعبه الفريق بتسعة لاعبين، مؤكداً أن الكلاسيكو مباراة بثلاث نقاط، فيما مباراة الغد بطولة بحد ذاتها يسعى الوحدة لتحقيقها.