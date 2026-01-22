مكافأة غريبة لهاري كين بعد قيادته بايرن ميونيخ إلى التأهل في دوري الأبطال



من المتوقع أن يحصل المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين لاعب بايرن ميونيخ، على مزيد من وجبات «الشنيتزل» من مطعم محلي، بعد تسجيله هدفين، ليضمن لفريقه مكاناً بين الثمانية الأوائل في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي استراحة مستحقة في فبراير.



و«الشنيتزل» طبق من أصل نمساوي، وهو شرائح لحم أو دجاج منزوع العظم مغطى بالبقسماط ومقليّ.



وحافظ كين لبايرن على المركز الثاني بالفوز 2 - 0 مساء الأربعاء على يونيون سانت جلواز البلجيكي، ليتأهل مباشرة إلى دور الـ16 إلى جانب أرسنال



وقال كين: «من المهم أن نتأهل إلى دور الستة عشر، لم نتمكن من ذلك العام الماضي، ما يعني أننا خضنا شهر فبراير مزدحماً. لذا نحن فخورون بتأهلنا».



وأضاف: «لكن كما نعلم، لم تبدأ المرحلة الحاسمة من الموسم بعد، ستكون مباريات مارس وأبريل ومايو صعبة للغاية، خاصة في دوري أبطال أوروبا، يجب أن نكون مستعدين لذلك».

وقال المدرب البلجيكي فينسنت كومباني: «التأهل لا يحدد الفائز بدوري أبطال أوروبا. سنستغل شهر فبراير لتجهيز الفريق للمباريات الحاسمة».



وقال لاعب الوسط يوشوا كيميتش: «قد يكون عدم خوض مرحلة خروج المغلوب ميزة، وسيساعد ذلك من ناحية الطاقة»، لكنه أضاف: «من ناحية أخرى، خاض باريس سان جيرمان الأدوار الإقصائية العام الماضي وفاز باللقب».