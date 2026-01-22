الأفريقي يواصل مطاردة الترجي على قمة الدوري التونسي



واصل النادي الأفريقي صحوته في بطولة الدوري التونسي لكرة القدم، وتمكن من مزاحمة منافسه التقليدي الترجي على صدارة المسابقة.



وحقق الأفريقي انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - 0 على ضيفه النجم الساحلي، الخميس، في قمة مباريات المرحلة الـ17 للبطولة.



وتقمص فراس شواط دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لمصلحة الأفريقي في الدقائق 42 و74 و76 على الترتيب، ليقود فريقه لمواصلة نتائجه الجيدة في المسابقة، بعدما سبق له الفوز على مستقبل المرسى والأولمبي الباجي في المرحلتين الماضيتين.



بهذا الانتصار ارتفع رصيد النادي الأفريقي، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وخسارتين، إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الترجي، المتساوي معه في ذات الرصيد، الذي خسر يوم الاثنين الماضي أمام الاتحاد المنستيري.



في المقابل، توقف رصيد النجم الساحلي، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات، عند 22 نقطة في المركز الثامن.

