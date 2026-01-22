السوبر الإماراتي القطري.. الوحدة يستضيف الدحيل على درع التحدي

يستضيف الوحدة في الثامنة من مساء غد بتوقيت الإمارات على ملعبه باستاد آل نهيان بأبوظبي نظيره الدحيل القطري، في مواجهة على درع التحدي ضمن النسخة الثالثة للسوبر الإماراتي القطري. وتعد المواجهة هي الثانية بين الفريقين هذا الموسم، بعدما سبق وحقق الوحدة انتصاراً مثيراً على الدحيل 3-1 على نفس الملعب في منافسات مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.



ويسعى الوحدة إلى الظفر بأول بطولة له هذا الموسم، وإسعاد جماهيره المتعطشة إلى الألقاب، كما يأمل الفريق تكرار فوزه بثاني ألقابه في السوبر الإماراتي القطري، بعدما حقق كأس التحدي في النسخة الماضية بركلات الترجيح 5-4 على حساب الوكرة القطري بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويدخل الوحدة اللقاء بعد ظروف صعبة، مر بها الأسبوع الماضي خلال الكلاسيكو مع العين، الذي خاضه بـ 9 لاعبين عقب طرد المدافع فافور أوغبو، والمهاجم فاكوندو دانييل، لكن الفريق سيستعيد أمام الدحيل صخرة دفاعه لوكاس بيمنتا، الذي غاب عن «الكلاسيكو» بداعي الإيقاف.



وعكف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ديماس تيكسيرا على تجهيز الفريق بالشكل الأمثل لا سيما مع اكتمال العناصر باستثناء غياب المدافع علاء الدين زهير للإصابة، إذ تعد المباراة اختباراً وتحدياً جديداً أمام تيكسيرا، الذي يسعى إلى التتويج مع الفريق ببطولة، في الوقت الذي دارت التكهنات حول تغييره، والاستعانة بمدير فني جديد لإكمال الموسم بعد رحيل مورايس إلى الشارقة.



ويعول الجهاز الفني على القوة الهجومية للفريق والمتمثلة في عمر خريبين هداف «العنابي»، بجانب الوافد الجديد البلجيكي كريستيان بينتيكي، الذي سيظهر للمرة الثانية بعد انضمامه للوحدة في الميركاتو الشتوي، إضافة إلى صانع الألعاب والمايسترو، الصربي دوسان تاديتش، أكثر من صنع أهداف للوحدة هذا الموسم.

في المقابل فإن الدحيل يأمل تعويض خسارته الأخيرة من الوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى تعويض خسارته للقب درع السوبر الإماراتي القطري في النسخة الأولى، عندما خسر أمام شباب الأهلي بنتيجة 1-2، لكنه غاب عن منافسات البطولة في الموسم الماضي.