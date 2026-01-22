جماهير مانشستر يونايتد تسخر من نجم الفريق الصاعد لأغرب سبب



لم يكن الإيفواري آمادو ديالو نجم مانشستر يونايتد الصاعد يعلم أن مزاجه في اختيار ألوان ملابسه سيضعه في مرمى نيران جمهور الفريق الذي عبر بسخرية شديدة عن اختيارات اللاعب الذي نشر صورة له وهو يرتدي بدلة بلون ذهبي وبنطالاً متعدد الألوان.



ووصفت بعض جماهير النادي الإنجليزي اختيار آمادو ديالو بأنه غير مفهوم إطلاقاً ولا يمكن أن يفهم في أي نوع من السياق، وأن هذا الأمر لا يجلب عليه إلا الضحك والسخرية.



ويبدو أن ما زاد من سخرية وغضب جمهور مانشستر يونايتد على اللاعب الصاعد هو أنه لم يتعظ من زميله في الفريق الفرنسي ليني يورو الذي ظهر بالألوان ذاتها للبدلة والبنطال في أكتوبر الماضي، إلا أن المدافع الفرنسي - الذي كان محل سخرية عالم كرة القدم بسبب هذا الزي العجيب - كان لديه مبرر واضح لما قام به حيث أجاب على سؤال أسطورة يونايتد ريو فيردناند الذي استفسر عن سر هذه الألوان و- الموضة الجديدة كما أسماها – فأجاب ليني يورو «ليس بيدي لقد خسرت رهان العارضة» في إشارة إلى الرهان المعروف بين اللاعبين بتحدي العارضة، حيث على اللاعب توجيه كرته لإصابة عارضة المرمى في التدريبات وهو من أصعب أنواع التحكم في الكرة، وعندما تخسر الرهان يفرض عليك بقية لاعبي الفريق عقوبات طريفة.