في اعتذار بعد الخسارة الغريبة.. لاعبو مانشستر سيتي يعيدون ثمن التذاكر لجماهير الفريق



قرر لاعبو مانشستر سيتي الإنجليزي رد ثمن التذاكر لجماهير الفريق، التي سافرت إلى النرويج لحضور المباراة التي انتهت بخسارة مفاجئة أمام بودو جليمت بنتيجة 1 - 3 في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.



وسعى مانشستر سيتي لتجاوز كبوة الخسارة في الديربي أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 0 - 2، لكنه قدم أداء كارثياً في النرويج، وكان متأخراً بثلاثة أهداف قبل أن يقلص ريان شرقي الفارق بهدف وحيد في الدقيقة 60، لكن الفريق الإنجليزي تلقى ضربة قوية بطرد قائده رودري.



وقال جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عقب المباراة إن كل شيء يسير بشكل خاطئ، في الوقت الذي قرر لاعبو الفريق رد ثمن التذاكر لـ 374 مشجعاً سافروا إلى القطب الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بياناً صادراً عن مجموعة قادة السيتي، برناردو سيلفا وروبن دياز ورودري وإرلينغ هالاند يقولون فيه «جماهيرنا هي أغلى ما نملك».



وأضاف البيان «ندرك تماماً التضحيات التي يقدمها مشجعونا عندما يسافرون من جميع أنحاء العالم لدعمنا في ملعبنا وخارجه، ولن ننسى ذلك، إنهم أفضل جمهور في العالم».



وتابع «ندرك أيضاً مدى صعوبة السفر على المشجعين الذين ساندونا في البرد الشديد وسط أمسية صعبة للفريق في الملعب، لذا فإن سداد تكاليف تذاكر هؤلاء المشجعين الذين سافروا إلى بودو هو أقل ما يمكننا فعله».



وشدد قائدو مانشستر سيتي في بيانهم «جاهزون للقتال في مباراتنا القادمة بالدوري أمام وولفرهامبتون ثم مواجهة غلاطة سراي التركي على ملعبنا في دوري أبطال أوروبا».



من جانبه، رحب كيفن باركر، ممثل رابطة المشجعين الرسمية، بهذه الخطوة.



وحقق مانشستر سيتي انتصارين في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي في آخر سبع مباريات للفريق بجميع المسابقات، بينما تعادل ثلاث مرات وخسر مرة واحدة في آخر أربع مباريات له في الدوري الإنجليزي بدءاً من التعادل السلبي أمام سندرلاند في رأس السنة.