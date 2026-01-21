الوداد المغربي يخطف الموهبة موزيس البوليفي

سبق نادي الوداد الرياضي المغربي الجميع، وتمكن من خطف الموهبة البوليفية موزيس بانياكا، صاحب الـ 18 عاماً، قادماً من متصدر الدوري البوليفي، نادي أولويز ريدي، حيث يعتبر انضمامه الصفقة الأبرز على مستوى قارة أفريقيا خلال الميركاتو الشتوي، وظل اللاعب بانياكا محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية والأمريكية، لكنه اختار في النهاية خوض التجربة الأفريقية، عبر بوابة الوداد، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء، ليركل كل العروض التي قدمت له من الأندية الأوروبية.



وعلى الرغم من تسليط الأضواء في المغرب خلال الأيام الماضية، وانشغال الجميع بكأس أمم أفريقيا، التي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط، مؤخراً، وفاز بها السنغال، بعد تخطيه عقبة أسود الأطلس بهدف دون رد. إلا أن نادي الوداد المغربي لم يغب عن الساحة الإعلامية، وظل حديث أجهزة الإعلام والصحافة في المغرب وبوليفيا، بعد كسبه صفقة النجم البوليفي، والذي يملك أرقاماً مميزة، بعد تسجيله لـ 17 هدفاً، ومنحه 13 تمريرة حاسمة خلال الموسم الماضي، ووصفت خطوة التعاقد مع اللاعب موزيس بانياكا بالذكية، من قبل صحف المغرب، خصوصاً أن اللاعب يملك موهبة واعدة، قد تفجر في سماء أفريقيا، وعلى مستوى الدوري المغربي، خلال الموسم الكروي الحالي.