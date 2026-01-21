نجم ريال مدريد يكشف سر الاحتفال الغريب بعد هدفه في مرمى موناكو



تابع الجمهور بدهشة الاحتفال الغريب لنجم ريال مدريد جود بيلينغهام بعد تسجيله لآخر أهداف ريال مدريد في مرمى موناكو ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 ـ 2026.

وفاز النادي الملكي على ضيفه فريق الإمارة الفرنسية بسداسية لهدف عن طريق مبابي هدفين وهدف لكل من الأرجنتيني فارنكو ماستانتونو والألماني تيلو كيرير والبرازيلي فينيسيوس والإنجليزي جود بيلينغهام ليرتقي صاحب الرقم القياسي في عدد الفوز بلقب دوري الأبطال إلى المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة برصيد 15 نقطة، بعد أرسنال المتصدر برصيد 21 نقطة ومتقدماً بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثالث.



وعقب المباراة كشف بيلينغهام السر في الاحتفال الغريب حيث قال في تصريحات صحافية، الأمر لا يعني أي شيء، هي مجرد مزحة أريد أن أرد بها على كل من «يحمل كاميرا» ويصور، ويكتب والناس يصدقون ما يقول بدون أي أدلة وهو بعيد عن الحقيقة.



كان لدي طريقتان للتعامل مع الأمر، أما أن أجلس وأبكي أو أن أتعامل مع الأمر بطريقة مازحة وأستمتع به ولا يهمني أي شيء، وأضاف: أنا أعرف الحقيقة أعرف نفسي جيداً، أعرف ماذا يجري في حياتي.