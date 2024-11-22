القرعة تضع ألمانيا في مواجهة إيطاليا.. وإسبانيا تصطدم بهولندا في دور الثمانية بدوري أمم أوروبا

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، التي أجريت اليوم الجمعة، عن مواجهتين من العيار الثقيل، حيث تلتقي ألمانيا مع إيطاليا، في حين تلعب إسبانيا (حاملة اللقب) مع هولندا.

وأوقعت القرعة أيضا منتخب الدنمارك في مواجهة نظيره البرتغالي، بينما تلعب كرواتيا، وصيفة النسخة الماضية في البطولة القارية، مع المنتخب الفرنسي.

وتسعى إسبانيا وفرنسا والبرتغال للفوز بلقب المسابقة للمرة الثانية في تاريخها، بينما تتطلع ألمانيا والدنمارك للوصول للدور قبل النهائي لأول مرة.

واستعاد منتخب ألمانيا بعضا من بريقه تحت قيادة المدرب الشاب يوليان ناجلسمان، الذي أكد عدة مرات أن التتويج بلقب دوري أمم أوروبا هو هدف مؤقت مهم لمنتخب (الماكينات) قبل نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقام مباريات بدور الثمانية في دوري أمم أوروبا، منذ انطلاق النسخة الافتتاحية للبطولة موسم 2020 / 2021، حيث تقام جولة الذهاب في 20 مارس القادم، على أن تجرى جولة الإياب بعدها بثلاثة أيام.

وتتأهل المنتخبات الفائزة من تلك المواجهات للمربع الذهبي للمسابقة.