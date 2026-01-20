الكرواتي دامير كزرنار مدرباً لخورفكان خلفاً للعبدولي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي خورفكان رسمياً التعاقد مع المدرب الكرواتي دامير كزرنار «53 عاماً» لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة المتبقية من الموسم الكروي 2025-2026 وذلك خلفاً للمدرب حسن العبدولي، الذي تم توجيه الشكر له، متمنين له دوام التوفيق والسداد خلال مسيرته المقبلة.



وسبق أن أشرف المدرب الكرواتي على فريق بودابيست المجري محققاً معه نتائج لافتة، وستكون مباراة الوصل يوم 28 الجاري في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين الاختبار الأول للمدرب الكرواتي، الجدير بالذكر أن خورفكان يحتل المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة وحقق التعادل في الجولة الماضية أمام النصر.