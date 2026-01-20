لاعب في الدوري الإسباني يطلب أموالاً لتمثيل منتخب مصر

كشف ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق عن واقعة صادمة، بطلب أحد اللاعبين المصريين، الذين يحملون جنسية مزدوجة أموالاً مقابل الموافقة على تمثيل منتخب مصر، وارتداء قميص «الفراعنة». وتحدث مدرب المنتخب المصري السابق عن ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «سي بي سي»، ونقلتها وسائل إعلام مصرية، مؤكداً أن هذا الملف يعد من أكثر الملفات تعقيداً داخل الكرة المصرية، خصوصاً في ظل الشروط المالية التي يضعها بعض اللاعبين مقابل تمثيل المنتخب الوطني،



مؤكداًَ أن أزمة اللاعبين مزدوجي الجنسية واجهته بشكل مباشر أثناء عمله ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين ممن يحملون جنسية مزودجة، ويلعبون في دوريات خارجية اشترطوا الحصول على مبالغ مالية للانضمام للمنتخب المصري.



وأضاف أن هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، والذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، طلب مقابلاً مادياً من أجل تمثيل منتخب مصر، مشدداً على أن استقطاب اللاعبين من دوريات أوروبية من مزدوجي الجنسية يعد أمراً في غاية الصعوبة، حيث يفضل أغلبهم تمثيل منتخبات أخرى، لافتاً إلى أن تكرار تجربة لاعب مثل إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، والذي اختار اللعب لمنتخب المغرب أمر ليس بالسهل على الإطلاق،

وشدد على أن الاعتماد على اللاعبين مزدوجي الجنسية من أصول مصرية لا يعد الحل الأمثل لتطوير الكرة المصرية، وأنه أحد الحلول، ومن الأفضل متابعة هؤلاء اللاعبين واستقطابهم لمنتخب مصر في سن مبكرة.



وكان مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، قد أكد أن النجم محمد صلاح أبدى استعداده الكامل للمساهمة في ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية، معبراً عن رغبته في مساعدة الاتحاد لخدمة الكرة المصرية.

وقال في وقت سابق، عقب ختام مشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، بعد حصول «الفراعنة» على المركز الرابع عقب الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح، إن صلاح أبدى استعداده لوضع خبراته وإمكاناته تحت تصرف المنتخب، ودعم أي مشروع مستقبلي لتطوير منتخب مصر، خصوصاً فيما يتعلق باستقطاب عناصر جديدة قادرة على تمثيل المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.