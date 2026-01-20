بعد نهاية الدور الأول بتصدر «الفرسان».. كم مرة حسم بطل الشتاء اللقب في تاريخ الدوري الإماراتي؟

يعد لقب بطل الشتاء، وهو اللقب الشرفي لمتصدر ترتيب الدوري الإماراتي مع نهاية الدور الأول من المسابقة، مؤشراً مهماً على هوية بطل الموسم، والمتوج بدرع الدوري في نهايته، وذلك على الرغم من أنه لم يكن دائماً ضماناً أكيداً للتتويج.

وبعد أن حسم شباب الأهلي صدارة دوري المحترفين في الدور الأول برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن العين الوصيف، وحصوله على اللقب المتعارف عليه بـ«بطل الشتاء» عقب الفوز الكاسح على دبا بسباعية في الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، تكشف الإحصائيات التاريخية أن صدارة الدور الأول كثيراً ما تحولت إلى لقب الدوري، مع بعض الاستثناءات التي أبقت المنافسة مشتعلة حتى الأمتار الأخيرة، وحسم الدرع فريقاً لم يكن بطلاً للشتاء.



أفضلية تاريخية

ومنذ انطلاق الدوري الإماراتي عام 1974، نجح بطل الشتاء في التتويج بدرع الدوري 33 مرة، من أصل 47 موسماً احتسبت فيها صدارة الدور الأول واكتملت البطولة، وبنسبة تقارب 70%، وهو رقم يعكس أهمية الصدارة المبكرة.

في المقابل، لم تكن الصدارة بعد نهاية الدور الأول ضماناً مطلقاً، إذ شهدت البطولة 14 موسماً فقد فيها بطل الشتاء اللقب في الأمتار الأخيرة في مواسم 1980، 1981، 1982، 1985، 1987، 1990، 1994، 1997، 2002، 2006، 2010، 2016، 2018، و2021، حيث قلبت أندية أخرى الموازين وانتزعت الدرع بقوة النفس الطويل.

وشهدت المسابقة مواسم لم يحتسب فيها بطل شتاء، إما بسبب إقامة الدوري بنظام المجموعتين أو الثلاث، أعوام 1974، 1977، و2004، أو عدم استكمال الدوري عامي 1991 بسبب حرب الخليج الثانية، و2020 بسبب جائحة كورونا.



هيمنة مبكرة

كانت الانطلاقة الفعلية لهيمنة بطل الشتاء على اللقب في منتصف سبعينيات القرن الماضي، حين توج شباب الأهلي باللقب بعد تصدره الدور الأول في موسمي 1975 و1976، وتكرر المشهد مع النصر في 1978 و1979، في رسالة مبكرة مفادها أن الصدارة الشتوية غالباً ما تضع صاحبها على طريق اللقب.

ويعد العين وشباب الأهلي أكثر الأندية تحقيقاً للقب بطل الشتاء في تاريخ الدوري الإماراتي، وشكلا نموذجاً واضحاً للاستقرار والقدرة على الحفاظ على نسق الصدارة حتى نهاية الموسم وتحويل اللقب الشرفي إلى تتويج بالدرع.

ورغم أن العين كان بطلاً للشتاء 12 مرة، إلا أنه حقق خلالها لقب الدوري في 9 أعوام 1984، 1993، 1998، 2000، 2003، 2012، 2013، 2015 و2022 من أصل 14 بطولة دوري يمتلكها العين، ما يعني أنه توج بالدرع في 5 مواسم لم ينه فيها الدور الأول في الصدارة.



تفاؤل للفرسان

لكن شباب الأهلي يمتلك أفضلية واضحة في الظفر بدرع الدوري عندما يحقق لقب بطل الشتاء، إذ تشير الإحصائيات إلى أن «الفرسان» لا يخسر الدوري مطلقاً عندما ينهي الدور الأول في الصدارة، حيث نال شباب الأهلي لقب بطل الشتاء 7 مرات، حقق خلالها اللقب في النهاية 6 مرات من أصل 9 بطولات دوري حصل عليها الفريق، علماً بأن المرة الوحيدة التي أخفق فيها في موسم 2020 عندما ألغيت المسابقة بسبب جائحة كورونا.

ويعد النصر أكثر ناد لم يتمكن من التتويج بلقب الدوري رغم حصده بطل الشتاء، إذ حصل على اللقب الشرفي 6 مرات أعوام 1978، 1979، 1981، 1985، 1986، و1997، وفاز بالدرع في 3 مواسم منها، فيما حصل الوصل والشارقة على بطل الشتاء 6 مرات لكل منهما، حقق الوصل الفوز بالدوري في 5 منها، والشارقة في 3.



أما المواسم الأربعة الأخيرة من دوري المحترفين، فقد حافظت على النسق التاريخي، عندما توج بطل الشتاء بلقب الدوري، مع العين في 2022، وشباب الأهلي 2023، والوصل 2024، وشباب الأهلي 2025.

ومع تصدر شباب الأهلي لجدول ترتيب الموسم الحالي 2025-2026 عقب ختام الدور الأول، هل يواصل «الفرسان» نسبة النجاح التاريخية كبطل للشتاء؟ والحفاظ على الأرقام التي تمنحهم الأفضلية والتفاؤل بحسم الدوري للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي.