الشرط الجزائي محل نقاش.. 3 أيام ولا يزال العبدولي ينتظر؟

على الرغم من مرور 3 أيام على إعلان حسن العبدولي المدير الفني لفريق خورفكان رحيله عن تدريب الفريق، إلا أن إدارة شركة الكرة بالنادي لم تعلن بعد رسمياً عن فك العلاقة بينهما، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك، مع تواتر أخبار عن اقتراب المدرب الكرواتي دامير كرزنار «53 عاماً» لخلافة العبدولي.



وعلمت «البيان»، أن تأخر الإعلان الرسمي عن فك الارتباط بينهم جاء بسبب تفاصيل العقد المتعلقة بقيمة الشرط الجزائي للمدرب حسن العبدولي، الذي أكد عقب نهاية مباراة خورفكان والنصر ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، أنه يحترم العلاقة المميزة التي تربطه بإدارة خورفكان والتي أبلغته بقرار رحيله عن تدريب خورفكان، قبل بدء المباراة لكنه لم يتلقَ أي قرار رسمي يفيد بإنهاء العقد بين الجهاز الفني وشركة كرة القدم، منوهاً إلى أنه يقدر وجهة نظرهم وأن لكل نادٍ ظروفه الخاصة، مشيراً إلى أنه راضٍ عن تجربته مع الفريق طوال الفترة الماضية.