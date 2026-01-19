مشهد غريب في مرمى السنغال بسبب منشفة ميندي

لقطة غريبة ومشهد لا يصدق، إذ حاول لاعب المنتخب المغربي إسماعيل صيباري إبعاد منشفة الحارس السنغالي إدوارد ميندي عن مرماه، لكن أحد لاعبي منتخب السنغال، وهو الحارس الاحتياطي يهفان ديوف، تدخل لحمايتها، حيث كان نشيطًا طوال المباراة، يناول ميندي منشفته، ويتصدى لمحاولات جامعي الكرات ولاعبي المنتخب المغربي.

وشوهد بعض لاعبي المنتخب المغربي يحاولون إبعاد المنشفة ومنع وصول ميندي إليها، قبل أن تتكرر اللقطة مجددًا في مشهد آخر، ظهر فيه أشرف حكيمي، قائد «أسود الأطلس»، وهو يلقي منشفة الحارس السنغالي خارج الملعب، قبل أن يقوم أحد لاعبي منتخب السنغال بالتقاطها وإعادتها سريعًا.

ووثقت الكاميرات محاولة أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب السنغال الدفاع باستماتة عن «منشفة ميندي»، وسط حالة من الجدل داخل الملعب، في وقت لم يتضح فيه سبب السعي للحصول على المنشفة من قبل بعض لاعبي المنتخب المغربي وجامعي الكرات.

وأثارت هذه اللقطات تفاعلًا واسعًا وتساؤلات متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن دلالاتها وخلفياتها، في ظل غياب تفسير رسمي لما جرى، خاصة أنها جاءت في مباراة بحجم نهائي بطولة قارية كبرى وتحت أنظار الملايين.