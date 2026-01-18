في صراع الهبوط.. البطائح يخطف تعادلاً قاتلاً أمام بني ياس

خطف البطائح تعادلاً قاتلاً 1-1 أمام مضيفه بني ياس، اليوم الأحد، على ملعب الشامخة بأبوظبي، في المواجهة التي جمعت بين متذيلي الترتيب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين. وسجل أناتولي بيرترند هدفاً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع «90+6»، فرض به التعادل على السماوي، وحرم بني ياس من تحقيق الانتصار الأول على منافسه، خلال المواجهات التي جمعت الفريقين في الدوري الإماراتي.



وكان بني ياس أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف المالي يوسف نياكاتي في الدقيقة 39، مستفيداً من خطأ ارتكبه المدافع راشد مهير. وفشل بني ياس في تعزيز تقدمه في الشوط الأول الذي شهد أفضلية واضحة لأصحاب الأرض، رغم البداية الهجومية القوية من جانب لاعبي البطائح، بعدما نجح فهد الظنحاني من إنقاذ فريقه من هدف مبكر في الدقيقة الأولى بعد التصدي لرأسية كيتا.



وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة لمصلحة بني ياس، نجح أناتولي في استغلال خطأ الحارس فهد الظنحاني بعدما ارتدت منه الكرة، وضعها أناتولي في الشباك ليهدي فريقه نقطة ثمينة. بهذه النتيجة، رفع البطائح رصيده إلى 10 نقاط، متقدماً إلى المركز الـ 12، بينما ظل بني ياس في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.