كيفية مشاهدة مباراة المغرب والسنغال بث مباشر في نهائي أمم أفريقيا 2025 اليوم الأحد

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مساء اليوم الأحد 18 يناير 2026 على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط. ويتطلع منتخب المغرب إلى تحقيق اللقب الثاني في تاريخه، حيث حققت أسود الأطلس لقبها الوحيد عام 1976، فيما كان لقب السنغال الوحيد عام 2021.



موعد مباراة المغرب ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، تبدأ مباراة المغرب والسنغال على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط بالأوقات التالية: الإمارات: 23:00 مساءً، المغرب: 20:00 مساءً، السعودية: 22:00 مساءً، مصر: 21:00 مساءً.



تبث المباراة على شبكة قنوات «بي إن سبورتس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنواتbeIN SPORTS MAX، وتنقل عبر قناة المغرب الرياضية الأرضية TNT، كما يمكن متابعتها عبر الإنترنت للمشتركين في منصتي «بي إن كونكت» و«تود» إلى جانب تطبيق قناة TNT.