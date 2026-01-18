واين روني يكشف عن معاناته من الصمم في الأذن اليسرى

كشف نجم المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد السابق، واين روني، عن معاناة صحية لم يسبق له الحديث عنها، معلنًا أنه يعاني من الصمم في أذنه اليسرى، وهو ما يؤثر أحيانًا على أدائه كمحلل كروي في البرامج التلفزيونية.

وجاء اعتراف أسطورة مانشستر يونايتد خلال مشاركته في برنامج لتحليل مباريات الدوري الإنجليزي، تبثه هيئة الإذاعة البريطانية، حيث طلب من فريق الإعداد وضع سماعة الأذن في الجهة اليمنى فقط، قبل أن يوضح سبب ذلك، مؤكدًا أنه يعاني من صمم في الأذن اليسرى، وكان في بعض الأحيان يضطر إلى إغلاق سماعة التواصل.

وبحسب تقارير إنجليزية، لم يتحدث روني، البالغ من العمر 40 عامًا، بشكل علني عن حالته من قبل، إذ لا تزال أسباب فقدانه السمع غير معروفة، علمًا بأنه كان قد تعرض لإصابة قوية في الأذن نفسها عام 2009 استدعت خضوعه لـ45 غرزة بعد سقوطه على متن يخت في الريفييرا الفرنسية.

وكان روني قد انضم إلى طاقم محللي برنامج Match of the Day خلال الصيف الماضي، بعقد يُقدَّر بنحو 800 ألف جنيه إسترليني سنويًا، إلى جانب تقديمه بودكاست خاصًا عبر الـBBC، إذ جاء توجهه نحو الإعلام بعد تجارب تدريبية مع ديربي كاونتي، دي سي يونايتد، بليموث أرجايل، وبيرمنغهام سيتي.