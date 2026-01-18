جدول موعد مباريات اليوم الأحد 18 يناير 2026 والقنوات الناقلة

يترقّب عشاق الساحرة المستديرة في العالم، اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، يوماً حافلاً من المباريات والمواجهات الكبرى والنارية على المستطيلات المحلية والعربية والقارية والأوروبية.

ولعل الحدث الكروي الأبرز عالمياً اليوم هو نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 الذي سيقام على ملعب «محمد الخامس» بالدار البيضاء، بين منتخبي السنغال والمغرب؛ في صراع ناري على العرش الإفريقي يجمع بين "أسود التيرانجا" و"أسود الأطلس" المتسلحين بالأرض والجمهور.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

السنغال + المغرب

الساعة: 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة beIN Sports MENA Max 1

-دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي

بني ياس + البطائح

تقام المباراة الساعة: 5:05 مساءً بتوقيت الإمارات، 4:05 مساءً بتوقيت السعودية، 3:05 مساءً بتوقيت مصر. القنوات الناقلة: دبي الرياضية + أبوظبي الرياضية

الشارقة + اتحاد كلباء

تجري المباراة الساعة: 7:45 مساءً بتوقيت الإمارات، 6:45 مساءً بتوقيت السعودية، 5:45 مساءً بتوقيت مصر. القنوات الناقلة: دبي الرياضية + أبوظبي الرياضية + الشارقة الرياضية

-الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يستضيف وولفرهامبتون فريق نيوكاسل يونايتد عند الساعة: 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً بتوقيت مصر. والقنوات الناقلة: beIN Sports MENA 1

وتقام مباراة أستون + إيفرتون في الساعة: 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، 6:30 مساءً بتوقيت مصر عبر قناة: beIN Sports MENA 1

-الدوري الإسباني

يستضيف خيتافي فريق فالنسيا عند الساعة: 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 4:00 مساءً بتوقيت السعودية، 3:00 مساءً بتوقيت مصر. والقنوات الناقلة. beIN Sports MENA 3

أتلتيكو مدريد + ديبورتيفو ألافيس .. الساعة: 7:15 مساءً بتوقيت الإمارات، 6:15 مساءً بتوقيت السعودية، 5:15 مساءً بتوقيت مصر، والقنوات الناقلة beIN Sports MENA .

سيلتا فيجو + رايو فاليكانو

تقام المباراة الساعة: 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 مساءً بتوقيت مصر، والقناة الناقلة beIN Sports MENA 3.

ويلعب ريال سوسيداد مع برشلونة عند الساعة: 12:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر عبر القناة. beIN Sports MENA 1

-الدوري الإيطالي

يواجه بارما فريق جنوى عند الساعة: 3:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 2:30 مساءً بتوقيت السعودية، 1:30 مساءً بتوقيت مصر والقناة الناقلة STC TV.

بولونيا + فيورنتينا

الساعة: 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً بتوقيت مصر

القناة الناقلة: STC TV

تورينو + روما

الساعة: 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً بتوقيت مصر

القناة الناقلة: STC TV

ميلان + ليتشي

الساعة: 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، 9:45 مساءً بتوقيت مصر

القناة الناقلة: STC TV

دوري روشن السعودي

الحزم + القادسية

الساعة: 7:15 مساءً بتوقيت الإمارات، 6:15 مساءً بتوقيت السعودية، 5:15 مساءً بتوقيت مصر

القناة الناقلة Thmanyah TV.

الرياض + التعاون

الساعة: 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 مساءً بتوقيت مصر

القناة الناقلة. Thmanyah TV

نيوم + الهلال

الساعة: 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 مساءً بتوقيت مصر

القناة الناقلة: Thmanyah TV

-الدوري الفرنسي

أنجييه + مارسيليا

الساعة: 12:05 صباحاً بتوقيت الإمارات، 11:05 مساءً بتوقيت السعودية، 10:05 مساءً بتوقيت مصر

القناة الناقلة: beIN Sports MENA 2

نانت + باريس

الساعة: 8:15 مساءً بتوقيت الإمارات، 7:15 مساءً بتوقيت السعودية، 6:15 مساءً بتوقيت مصر

القناة الناقلة: beIN Sports MENA 2

-الدوري الألماني

شتوتجارت + أونيون برلين

الساعة: 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً بتوقيت مصر

القناة الناقلة: Shahid TV

أوجسبورج + فرايبورج

الساعة: 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، 6:30 مساءً بتوقيت مصر

القناة الناقلة: Shahid TV