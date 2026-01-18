أصحاب الأرض في نهائي أمم أفريقيا.. التاريخ يدعم المغرب قبل موقعة السنغال

يدخل المنتخب المغربي نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 أمام السنغال مدعومًا بتاريخ إيجابي لأصحاب الأرض في المباراة النهائية، رغم بعض العثرات القليلة التي واجهت منتخب البلد المنظم عندما يصل إلى نهائي البطولة.

ويلتقي المغرب مع السنغال، مساء اليوم، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، إذ يسعى «أسود الأطلس» للتتويج باللقب القاري الثاني في تاريخه، لأول مرة بعد غياب 50 عامًا، بينما يتطلع منتخب «أسود التيرانغا» إلى اللقب الثاني في ثالث نهائي يخوضه في آخر أربع نسخ، بعد تتويجه عام 2021.

وعلى مدار 34 نسخة من البطولة، بلغ منتخب البلد المستضيف المباراة النهائية في 15 مناسبة، توّج خلالها باللقب 12 مرة، مقابل ثلاث خسائر فقط، جميعها جاءت بعد وقت إضافي أو ركلات ترجيح، ما يعكس أفضلية تاريخية نسبية لأصحاب الأرض.

ويُعد المنتخب السنغالي خصمًا معتادًا على النهائيات القارية، بعدما خاض مواجهتين نهائيتين أمام منتخبات عربية في نسختي 2019 أمام الجزائر و2021 أمام مصر، بينما لم يخض المغرب النهائي سوى مرة واحدة عام 2004، في حين توّج باللقب عام 1976 بنظام الدوري من دون خوض مباراة نهائية.

تاريخيًا، تتصدر مصر قائمة المنتخبات التي توّجت باللقب على أرضها ثلاث مرات، أعوام 1959 و1986 و2006، تليها منتخبات إثيوبيا وغانا والسودان ونيجيريا والجزائر وجنوب أفريقيا وتونس وكوت ديفوار، التي توّجت بالنسخة الأخيرة 2023 على أرضها.

في المقابل، خسر أصحاب الأرض النهائي في ثلاث مناسبات فقط، بداية من تونس 1965 أمام غانا، ثم ليبيا 1982، وأخيرًا نيجيريا 2000 أمام الكاميرون بركلات الترجيح، وهي آخر مرة يفشل فيها منتخب مستضيف في حصد اللقب.

كما أن آخر ثلاثة منتخبات استضافت أمم أفريقيا وبلغت النهائي نجحت جميعها في التتويج، وهي تونس 2004، مصر 2006، وكوت ديفوار 2023.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، يمتلك المنتخب المغربي أفضلية واضحة أمام السنغال، إذ التقيا 31 مرة في مختلف المسابقات، فاز «أسود الأطلس» في 18 مباراة مقابل 7 انتصارات لـ«أسود التيرانغا»، بينما انتهت 6 مواجهات بالتعادل.