تعادل سلبي «خاسر» لخورفكان والنصر وشمبية حارس العميد ينال نجومية المباراة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة خورفكان وضيفه النصر، خلال المباراة التي أُقيمت اليوم في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، ليكسب كل فريق نقطة «خاسرة» رفعت رصيد النصر إلى 19 نقطة في المركز السادس، وخورفكان إلى 12 نقطة ليحافظ على مركزه العاشر. ونصّب حارس النصر أحمد شمبية نفسه نجمًا للمباراة بسبب تصدياته اللافتة طوال 90 دقيقة، وإفساده لفرص حقيقية لهجوم خورفكان أمام مرمى العميد.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة، الذي تسيده خورفكان وكان الطرف الأوفر فرصًا والأكثر نشاطًا، لكن الفريق المضيف غابت عنه اللمسة الأخيرة، وذلك بسبب التسرع الذي لازم كلًا من المغربي طارق تيسودالي وزميله لورانسي، إلى جانب تألق الحارس أحمد شمبية الذي كان يقظًا وأنقذ مرمى فريقه من أهداف محققة. وفي المقابل حاول الإيراني مهدي قايدي لاعب النصر أن يثبت وجوده، لكن جميع محاولاته لم يُكتب لها النجاح، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.

وخلال شوط المدربين تحولت الكفة لمصلحة النصر، الذي بسط سيطرته على أرضية الملعب، لتضيع له أكثر من فرصة مؤكدة عبر كل من جونتاس وقايدي، الذي واصل مسلسل إهدار الفرص بطريقة غريبة داخل منطقة الست ياردات، وهي الفرص التي أثارت استغراب جمهور العميد. وكاد أحمد جشك لاعب خورفكان أن يغيّر الأرقام في آخر أنفاس اللقاء، لكن صحوة أحمد شمبية استمرت حتى صافرة الحكم يوسف الجسمي، الذي أعلن نهاية المباراة بلا غالب ولا مغلوب.