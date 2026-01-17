بني ياس والبطائح في مواجهة للهروب من القاع

يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة، عند الساعة 17:05 مساء غد الأحد، نظيره البطائح، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري المحترفين، في مواجهة يسعى خلالها كلا الفريقين للهروب من مؤخرة الترتيب.

ويحتل بني ياس المركز الأخير، برصيد 7 نقاط، حققها من فوز وحيد وتعادلين، إذ يمر «السماوي» هذا الموسم بمرحلة صعبة، ونتائج سلبية، تعد الأسوأ للفريق منذ سنوات، وتعرّض الفريق لخسارتين متتاليتين، في الجولتين الـ 11 والـ 12، ويتطلع إلى تحقيق انتصار يمكنه من مغادرة المركز الأخير.



في المقابل، لا يختلف الوضع كثيراً في البطائح عن بني ياس، إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير، برصيد 9 نقاط، من ثلاث انتصارات وتسع هزائم، ويأمل العودة بنتيجة إيجابية من ملعب السماوي.

وتعد المباراة بست نقاط من الناحية الحسابية، في ظل صراع المؤخرة بين الفريقين، حيث يسعى كل فريق إلى تدارك الأمور، وتصحيح الأوضاع، للهروب من منطقة الخطر.

وستكون المباراة فرصة أمام بني ياس، لتحقيق أول فوز له على حساب البطائح في تاريخ مواجهاتهما في الدوري، حيث لم يسبق لبني ياس الفوز على البطائح في المواجهات الست التي جمعتهما من قبل، حقق خلالها البطائح الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مثلها.