خورفكان المهدد بالهبوط يتطلع لإيقاف نزيف النقاط أمام النصر المتحفز

يحل النصر سادس ترتيب دوري المحترفين ضيفاً على خورفكان على أرضية ملعبه في الساحل الشرقي، وذلك لحساب الجولة 13 والأخيرة ضمن مرحلة ذهاب دوري أدنوك للمحترفين، وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق مساءً، ويتطلع خورفكان لمصالحة جمهوره واستعادة نغمة الفوز وإيقاف نزيف النقاط بعد تلقيه 3 هزائم متتالية في الدوري من الوحدة والظفرة ودبا، ولا تزال وضعية الفريق الذي يحتل المركز العاشر برصيد 11 نقطة حرجة للغاية، وخطر الهبوط يتهدده بشكل كبير إلا إذا أحدث المدرب الوطني حسن العبدولي المدير الفني لخورفكان صحوة في قادم الجولات اعتباراً من مباراة الغد ضد النصر المتحفز الذي يتطلع أيضاً للعودة من خورفكان بالعلامة الكاملة.



بدوره، أكد حسن العبدولي مدرب خورفكان أهمية مباراة فريقه أمام النصر، وأشار العبدولي إلى جاهزية لاعبيه لخوض لقاء النصر، مشدداً على ضرورة أن تكون الروح القتالية حاضرة وأن يستغل اللاعبون الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى، منوهاً إلى أن فريقه طوى نتيجة الهزيمة في المباراة السابقة ضد دبا الفجيرة، وبات كل تفكير لاعبي الخور على مواجهة السبت المقبل، والتي نتطلع فيها إلى إنهاء مرحلة الذهاب بتحقيق فوز معنوي يرفع من معنويات الفريق قبل انطلاقة مرحلة دور الإياب «الحاسم»، ودعا العبدولي جمهور خورفكان إلى ضرورة التواجد قبل وقت كافٍ من بداية المباراة، مطالباً لاعبي فريقه بضرورة فتح صفحة جديدة مع الجمهور الذي لم يذق طعم «النصر» خلال 3 جولات مضت من عمر المسابقة، وقال: اللاعبون رفعوا شعار النصر، وهدفنا استعادة النغمة عبر شباك العميد.