محمد صلاح يبحث عن رقم تاريخي وجائزة خاصة في «المواجهة الشرفية»

يبحث نجم وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، عن إنجاز شخصي ورقم تاريخي في مواجهة منتخب نيجيريا، المقررة غداً السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بكأس أمم أفريقيا «المغرب 2025».

وبعد فشل المنتخب المصري في التأهل إلى المباراة النهائية عقب الخسارة في نصف النهائي أمام السنغال، وهي الخسارة التي حرمت محمد صلاح من تحقيق أول لقب قاري مع «الفراعنة»، لم يتبقَ للنجم المصري سوى مطاردة إنجاز شخصي وجائزة خاصة يخرج بها من المحفل القاري، وإن كانت لا تغنيه عن إنجاز معانقة اللقب الغائب.



ورغم الوداع الحزين، إلا أن محمد صلاح لا يزال حاضراً في معركة الحصول على الحذاء الذهبي، ولقب هداف النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية، وسط صراع مع المغربي إبراهيم دياز والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ويحتل صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي النسخة الحالية برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع فيكتور أوسيمين، حيث يأتي الثنائي خلف إبراهيم دياز نجم «أسود الأطلس» صاحب الأهداف الخمسة والذي يخوض النهائي مع منتخب بلاده أمام السنغال.



ويملك محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية سواء مع ناديه ليفربول أو المنتخب المصري، لكنه لم يحصل على الإطلاق على جائزة هداف كأس أمم أفريقيا من قبل خلال الدورات الأربع التي شارك بها مع «الفراعنة».

وفي حالة تسجيل صلاح لهدف أو أكثر فإنه سيحقق رقماً تاريخياً على الصعيد الشخصي، وبإمكانه أن يواصل كتابة اسمه في سجلات التاريخ ويصبح الهداف التاريخي للمنتخب المصري في كأس أفريقيا، حيث يملك قائد المنتخب في رصيده 11 هدفاً، بعدما نجح خلال النسخة الحالية في معادلة رقم مدربه الحالي حسام حسن، محتلاً المركز الثاني في قائمة هدافي مصر تاريخياً في البطولة القارية، بفارق هدف وحيد عن الرقم القياسي المسجل باسم الراحل حسن الشاذلي بـ 12 هدفاً.