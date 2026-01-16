بسبب خلاف قديم.. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم زوجة مايكل كاريك

وجه أسطورة مانشستر يونايتد السابق، روي كين، انتقادات لاذعة وساخرة إلى ليزا روغهيد، زوجة مايكل كاريك مدرب الفريق الحالي الذي تولى المهمة حتى نهاية الموسم، ليعيد إلى الذاكرة قصة خلاف قديم وتلاسن بين كين وروغهيد عندما كان كاريك لاعباً في صفوف الفريق. وأثار روي كين الجدل، بعدما وصف زوجة كاريك بـ«الثرثارة»، إذ رد بطريقة ساخرة مازحاً على تعليقاتها بأنها ربما تكون قادرة على إلقاء محاضرة فنية بدلاً من زوجها في مانشستر يونايتد.



وقال أسطورة الفريق السابق في بودكاست «ستيك تو فوتبول» إن زوجة مايكل كاريك تتدخل دائماً عندما لا يقدم زوجها أداء جيداً، ربما لأن لديها فماً كبيراً، وقد تلقي محاضرة فنية بدلاً منه.



وأعادت تصريحات كين عن زوجة كاريك الخلاف الذي حدث بينهما عام 2014، عندما خسر مانشستر يونايتد من أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا التي شارك فيها كاريك، في حين كان يعمل كين محللاً في إحدى القنوات الرياضية آنذاك، إذ انتقد كين أداء كاريك في تصريحاته الإعلامية عقب اللقاء، لترد عليه زوجة مدرب مانشستر يونايتد الحالي بأنه رجل أحمق، وينتقد لمجرد الإثارة والحصول على ردود أفعال»، لكنها سرعان ما حذفت التغريدة فيما بعد معربة عن أسفها.



وعاد مايكل كاريك إلى قلعة أولد ترافورد مدرباً، خلفاً للبرتغالي أموريم الذي أقيل من منصبه على خلفية سوء النتائج، ويسعى كاريك إلى تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق تؤهله إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.