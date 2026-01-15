تيكسيرا: مواجهة العين تتطلب تركيزاً وتنظيماً عالياً

أكد البرتغالي ديماس تيكسيرا مدرب الوحدة، أن مواجهة العين تتطلب تركيزاً وتنظيماً عالياً من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، مشيراً إلى أن المواجهة تأتي بين فريقين كبيرين يملكان إمكانات هائلة وأظهرا جودتهما خلال الموسم.

ويلتقي العين والوحدة، بعد غد السبت، بإستاد هزاع بن زايد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري المحترفين، إذ يتصدر العين الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثالث.



وقال تيكسيرا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، قبل «الكلاسيكو»:هي مباراة كلاسيكية وكبيرة بين فريقين من فرق المقدمة، أظهرنا أننا قادرون على الانتصار، لكن لتحقيق الفوز علينا الظهور بأفضل صورة وبتركيز وتنظيم عال، ونأمل أن يحالفنا التوفيق ونحقق الثلاث نقاط. وأضاف: هذا أول كلاسيكو أخوضه كمدرب مع الفريق الأول ضد العين، وأتمنى ألا يكون الأخير، بالطبع المنافسة ليست سهلة في الدوري، وهناك 3 فرق يتنافسون على القمة الآن والمستويات متقاربة.



من جانبه، وصف دوسان تاديتش نجم الوحدة المباراة بواحدة من أهم المباريات في الدوري سواء بالنسبة للوحدة أو العين، متوقعاً أن يأتي اللقاء قوياً من كلا الجانبين في ظل رغبة كليهما في الفوز. ووصف تاديتش العين بالفريق القوي ومتصدر الدوري ويلعب بتنظيم جيد للغاية، والوحدة يملك إمكانات كبيرة أيضاً، مشدداً على أن فريقه يدخل اللقاء بطموح الانتصار وحصد النقاط الثلاث.