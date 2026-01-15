«كهربائي» و«مطرود» يطيحان بريال مدريد من الكأس

جاء الخروج الحزين لنادي ريال مدريد الإسباني من ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، على يد نادي ألباسيتي، الفريق صاحب المركز المتأخر في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ليزيد من الآم عشاقه ومحبيه، لا سيما بعد خسارة مباراة السوير أمام الخصم اللدود برشلونة قبل عدة أيام، «الكهريائي» خيفتي بيتانكور لاعب ألباسيتي الذي أحرز هدفين، وتكفل زميله تشافي فيلار فاييخو «المطرود»، بتسجيل الهدف الأول لفريقه والذي مهد لانتصار تاريخي على عملاق إسبانيا ريال مدريد.



خيفتي بيتانكور المهاجم البالغ 32 عاماً الذي خطف الأضواء بهدفين ولا أروع، خصوصاً هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع من المباراة، كشف عن قصة إنسانية مؤثرة، معترفاً بأنه فكر قبل سنوات في اعتزال كرة القدم، والعمل كهربائياً بسبب معاناة نفسية، ليعود اليوم ويكتب اسمه في ليلة لا تُنسى، مؤكداً أن ما يعيشه حالياً هو ثمرة صبر وإصرار، مشيراً إلى أن أول ما فعله بعد المباراة كان الاتصال بزوجته وطفله.

زميله الآخر تشافي فاييخو، والذي تم طرده قبل 3 مواسم من ريال مدريد قبل أن يعود هو الآخر، ويتسبب في خروج الملكي، ويدخل عقب المباراة في نوبة بكاء مستذكراً الطريقة التي غادر بها صفوف الميرينغي.