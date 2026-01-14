6 مدربين ضحايا لـ«مبابي المنحوس»



كشفت تقارير إعلامية عن إحصائية مثيرة بشأن مسيرة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، مع المدربين عبر مسيرته في كرة القدم. حيث ذكر حساب The Touchline على إكس، أن مسيرة مبابي مع الأندية التي لعب لها خلال السنوات الأخيرة، ارتبطت بوجود النجم الفرنسي بحدوث تغييرات متكررة على مستوى الأجهزة الفنية، في نمط يثير الكثير من التساؤلات داخل الوسط الكروي.



وأوضحت التقارير أنه منذ ظهور مبابي مع باريس سان جيرمان، تعاقب على تدريبه عدد كبير من المدربين خلال فترات زمنية قصيرة، أوناي إيمري كان أول من غادر في 2018 بعد موسم واحد فقط مع مبابي، قبل أن يلحق به توماس توخيل في 2020، رغم استمراره لمدة موسمين ونصف الموسم إلى جانب اللاعب الفرنسي، بعدها جاء ماوريسيو بوكيتينو، الذي لم يصمد سوى 18 شهراً، ثم كريستوف غالتييه الذي أنهى تجربته بعد موسم واحد فقط في 2023.



واللافت أن هذا النمط لم يتوقف عند باريس سان جيرمان، بل امتد إلى تجربة مبابي مع ريال مدريد، حيث إن كارلو أنشيلوتي، أحد أكثر المدربين استقراراً وخبرة في أوروبا، رحل في 2025 بعد موسم واحد فقط مع مبابي، قبل أن يتكرر السيناريو مع تشابي ألونسو، الذي انتهت مهمته بعد فترة قصيرة لم تتجاوز ستة إلى سبعة أشهر.



الأرقام تكشف أن مبابي، منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان، عمل مع مدرب جديد بمعدل مرة كل 1.4 عام تقريباً، وهو معدل مرتفع بشكل غير معتاد بالنسبة للاعب واحد، خاصة عندما يتعلق الأمر بأندية تبحث عادة عن الاستقرار الفني لبناء مشاريع طويلة الأمد.



هذا التسلسل الزمني أعاد فتح النقاش حول طبيعة العلاقة بين النجوم الكبار وغرف تبديل الملابس، ومدى تأثيرهم المباشر أو غير المباشر على استقرار الأجهزة الفنية.

في المقابل، يرى البعض أن تغيّر المدربين يعكس ضغوط النتائج العالية والتوقعات الضخمة المرتبطة بوجود لاعب بحجم مبابي، أكثر من كونه مسؤولية فردية مباشرة.



المدربون مع مبابي:

• باريس سان جيرمان «2018» — أوناي إيمري

مدة العمل مع مبابي: موسم واحد

• باريس سان جيرمان «2020» — توماس توخيل

مدة العمل مع مبابي: موسمان ونصف الموسم

• باريس سان جيرمان «2022» — ماوريسيو بوكيتينو

مدة العمل مع مبابي: 18 شهراً

• باريس سان جيرمان «2023» — كريستوف غالتييه

مدة العمل مع مبابي: موسم واحد

• ريال مدريد «2025» — كارلو أنشيلوتي

مدة العمل مع مبابي: موسم واحد

• ريال مدريد «2026» — تشابي ألونسو

مدة العمل مع مبابي: حوالي 6–7 أشهر

