في الكلاسيكو المرتقب أمام العين.. بينتيكي يستعد للظهور الأول مع العنابي

قيد نادي الوحدة في كشوفاته باتحاد كرة القدم، المهاجم البلجيكي كريستيان بينتيكي، ليصبح اللاعب مؤهلاً للمشاركة مع «العنابي» رسمياً، عقب انضمامه لصفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الوحدة تعاقد مع بينتيكي البالغ من العمر 35 عاماً، قادماً من ريد سي الأمريكي، لتعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي، وذلك مطلع يناير، وانتظر النادي حتى فتح باب التسجيل رسمياً في الانتقالات الشتوية لتسجيل اللاعب.

ويستعد بينتيكي للظهور الأول مع الوحدة، في مباراة من العيار الثقيل أمام العين، في «الكلاسيكو» المرتقب يوم السبت المقبل، باستاد هزاع بن زايد، في ختام الدور الأول من دوري المحترفين.



ومن المرجح ألا يدفع الجهاز الفني بالمهاجم البلجيكي منذ البداية، والاعتماد عليه في جزء من المباراة، وذلك بعدما شارك الأسبوعين الماضيين في التدريبات دون المباريات، حيث لم يسمح له بالمشاركة في مباراتي الوصل والشارقة، نظراً لعدم تسجيله، انتظاراً لفتح باب القيد رسمياً.

ويعول الوحدة كثيراً على بنتيكي في خط هجومه، إلى جانب عمر خريبين وفاكوندو ورضا قنديبور، ومعهم صانع الألعاب المخضرم تاديتش، خصوصاً أن بينتيكي يمتلك خبرات كبيرة مع الأندية الأوروبية العديدة التي لعب لها خلال مسيرته الاحترافية، إذ لعب لأندية أستون فيلا وكريستال بالاس وليفربول في إنجلترا، وسجل في الموسم الماضي 23 هدفاً مع نادي دي سي في الدوري الأمريكي.



ويعد بينتيكي من اللاعبين الذين تركوا بصمة في الملاعب الأوروبية، وقد كان أبرزها مع أستون فيلا، حيث لعب له من 2012 حتى 2015، وسجل له 42 هدفاً، كما سجل 9 أهداف مع ليفربول، و35 هدفاً مع كريستال بالاس، وانتقل إلى الدوري الأمريكي في 2022، وسجل خلال 3 سنوات 47 هدفاً. ويملك بينتيكي 191 هدفاً مع الأندية التي لعب لها منذ 2007، حين انضم وقتها إلى نادي جنك البلجيكي، كما سجل 18 هدفاً مع منتخب بلجيكا.