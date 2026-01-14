لن أعيش في جلباب أبي.. نجل إبراهيموفيتش لا يريد السير على خطى والده في أياكس

يعود اسم زلاتان إبراهيموفيتش إلى قلعة أياكس أمستردام بعد سنوات من السطوع في النادي الهولندي، لكن هذه المرة عبر نجله، اللاعب الشاب ماكسيمليان الذي بدأ في كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية.

وضم أياكس أمستردام ماكسيمليان إبراهيموفيتش، نجل نجم الفريق السابق، زلاتان، قادماً من ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار الشراء.



ورغم شهرة والده الواسعة، كونه واحداً من أساطير كرة القدم عبر التاريخ، والذي لمع بقميص أياكس قبل نحو ربع قرن، يبدو أن ماكسيمليان لا يريد الاكتفاء بشهرة اسم والده، ومحاولة كتابة قصة مختلفة، وذلك على طريقة المسلسل المصري الشهير «لن أعيش في جلباب أبي».



وعبر المهاجم السويدي البالغ من العمر 19 عاماً عن حماسه الكبير منذ يومه الأول داخل ناديه الجديد، عقب جولة خاصة في كواليس ملعب يوهان كرويف آرينا، مؤكداً أن أسلوب أياكس الهجومي يتناسب تماماً مع إمكاناته.

وقال ماكسيمليان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي عقب الإعلان عن انضمامه: «أحب فلسفة أياكس، وطريقة اللعب الهجومية تناسبني كثيراً».

وأضاف: «من الجميل أن والدي لعب في أياكس، وأنا سعيد لحصولي على فرصة مواصلة تطوير نفسي هنا، مشيراً إلى أن والده تحدث معه عن أياكس وخطوته التالية في مسيرته وأنه نادٍ عظيم وأمستردام مدينة جميلة والجماهير رائعة».



ولا يشعر ماكس بأنه يسير على خطى والده، موضحاً: «أنا هنا لأصنع مستقبلي الخاص، أنا شخصياً وكلاعب مختلف، وأريد أن أكتب قصتي بنفسي، بالتأكيد والدي سعيد لأجلي، لكن إبراهيموفيتش مجرد اسم، فأنا ماكسيمليان، ونحن مختلفان تماماً».



وتحدث اللاعب الشاب عن طموحاته مع أياكس خلال النصف الثاني من الموسم، مؤكداً أنه لاعب سريع يحب المراوغة والهجوم وصناعة المتعة داخل الملعب، وختم: «أريد أن أكون لاعباً مهماً لأياكس، وأتطور وأحقق الفوز، أحب الانتصارات، وأعتقد أنني قادر على إمتاع الجماهير».