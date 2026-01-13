3 نجوم يتنافسون على ارتداء الحذاء الذهبي في «الكان 2025»

تحمل مباراتا غد الأربعاء، المنتظرة الأولى بين مصر والسنغال والثانية بين المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، صراعاً من نوع خاص، 3 نجوم يتطلعون لحصد مزيد من الألقاب وتحقيق الإنجاز، وهم النجم المغربي إبراهيم دياز، والمصري محمد صلاح، إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين.



ويتطلع ثلاثتهم لحصد جوائز الكاف المتعلقة بالحذاء الذهبي لأفضل لاعب في البطولة إلى جانب لقب الهداف الذي يتصدر المنافسين عليه إبراهيم دياز برصيد 5 أهداف، في وقت يملك فيه الفرعون المصري محمد صلاح والنسر النيجيري أوسيمين 4 أهداف.



ويعول جمهور وإعلام المغرب على النجم إبراهيم دياز الذي خطف الأضواء في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 الحالية، بعدما رفع رصيده إلى خمسة أهداف في خمس مباريات، وأصبح بذلك الأقرب للتتويج بالحذاء الذهبي، بعدما بات أول لاعب يسجل هدفاً في 5 مباريات متتالية بكأس أفريقيا للأمم.

وسجل دياز الهدف الأول لأسود الأطلس بعد الفوز على الكاميرون 2-0 ضمن ربع النهائي، وعزز صدارته لترتيب الهدافين. وفرض جناح ريال مدريد نفسه كأحد أبرز نجوم الدورة، بفضل حضوره الدائم وتأثيره المباشر في النتائج.



ومع اقتراب محطة نصف النهائي، تشتد المنافسة، خصوصاً مع اقتراب مواجهة المغرب ونيجيريا على ملعب مولاي عبدالله بالرباط، وهى مباراة تحمل طابع التأهل، كما أنها تشكل أيضاً صراعاً مباشراً على لقب الهداف بين دياز وأخطر ملاحقيه، النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي سجل أخيراً أمام الجزائر، ويملك أربعة أهداف ويتقاسم محمد صلاح، نجم منتخب مصر، المركز الثاني بأربعة أهداف أيضاً، ويُنتظر منه الكثير في نصف النهائي أمام السنغال، في مواجهة قوية أخرى.



خلف هذا الثلاثي، تظل المنافسة مفتوحة، حيث يتساوى خمسة لاعبين بثلاثة أهداف لكل منهم، يتقدمهم أيوب الكعبي وأديمولا لقمان، اللذان لا يزالان في سباق اللقب، إلى جانب أماد ديالو، رياض محرز ولاسين سينايوكو الذين ودعت منتخباتهم المسابقة.