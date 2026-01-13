زوجة جارديم تؤجل عودته إلى الدوري الإماراتي

اقترب المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم من العودة إلى الدوري الإماراتي عبر بوابة أحد أندية المقدمة في دوري المحترفين، لكن عودته تأجلت إلى نهاية الشهر الجاري بسبب انتظاره لنتائج فحوصات طيبة تتعلق بزوجته.

وكان جارديم قد تواجد في مباراة الوصل والوحدة التي أقيمت مطلع الشهر الجاري، ما زاد التكهنات حول قرب عودته للعمل في دوري المحترفين بعد رحيله عن تدريب نادي كروزيرو، عقب 10 أشهر قضاها مع النادي البرازيلي، وربطته تقارير بناديي الوحدة والوصل خاصة مع سعي «العنابي» للتعاقد مع مدرب خلفاً لخوسيه مورايس الذي رحل إلى الشارقة.



وأكدت مصادر أن جارديم ورغم التوصل إلى اتفاق شبه كامل على التفاصيل كافة للعودة إلى الدوري الإماراتي، لكنه طلب تأجيل الأمر إلى نهاية شهر يناير الجاري بسبب ظروف صحية تتعلق بزوجته بعد تعرضها لمشاكل استدعت دخولها المستشفى، إذ يفضل المدرب انتظار نتيجة فحوصات زوجته والاطمئنان عليها قبل العودة إلى الإمارات.



وسبق لجارديم الذي يمتلك سجلاً تدريبياً حافلاً أن خاض تجربتين في الدوري الإماراتي مع شباب الأهلي والعين، إذ رحل عن العين للأسباب ذاتها التي تتعلق بزوجته، بعد تجربة قصيرة مع «الزعيم»، حيث كشف في وقت سابق تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها زوجته، مؤكداً أنها رافقته إلى البرتغال لقضاء عطلة عيد الميلاد في ديسمبر عام 2024، وتعرضت لمشاكل صحية استدعت دخولها المستشفى لمدة 45 يوماً.



وقال إنه كان يتنقل باستمرار بين الإمارات والبرتغال لحضور المباريات مع العين ثم العودة إلى المستشفى في البرتغال قبل أن يدرك أن الاستمرار على هذا النحو أمر مستحيل، فصارح مسؤولي العين بعدم قدرته على المواصلة وضرورة الرحيل.