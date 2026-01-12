بإجمالي 330 مليون يورو.. تشيلسي أكثر أندية العالم إنفاقاً في نافذة انتقالات شتوية واحدة



بدأت الأندية تحركاتها في سوق الانتقالات الشتوية، في إطار مساعيها لتعزيز صفوفها بصفقات قد تغير مسار موسم بالكامل، إذ تعد نافذة يناير. ورغم أن الميركاتو الشتوي يعد أقل صخباً من الميركاتو الصيفي، في ظل ميزانيات مضغوطة واعتماد أكبر على صفقات الإعارة، إلا أنه يحظى بأهمية خاصة لدى الأندية، لإنقاذ موسمها قبل فوات الأوان.

وتعد صفقة انتقال أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي مقابل 72 مليون يورو الأغلى في سوق الانتقالات الحالية في يناير 2026، إلا أنه رغم ضخامة المبلغ، يبقى الرقم بعيداً عن الصفقة الشتوية الأغلى في التاريخ والتي لا تزال مسجلة باسم برشلونة عندما تعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينهو مقابل 135 مليون يورو في يناير 2018.



ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في انتقالات اللاعبين، يتصدر تشيلسي الإنجليزي قائمة أكثر الأندية إنفاقاً في نافذة شتوية واحدة، بعدما أنفق ما يقارب 330 مليون يورو في الانتقالات الشتوية في يناير من عام 2023، حيث شهد ميركاتو تشيلسي حينها التعاقد مع 7 لاعبين بصفة دائمة، إضافة إلى ضم جواو فيليكس على سبيل الإعارة. وكانت أبرز صفقات تشيلسي ميركاتو يناير 2023 ضم إنزو فيرنانديز من بنفيكا مقابل 121 مليون يورو، وميخايلو مودريتش، قادماً من شاختار دونيتسك الأوكراني مقابل 70 مليون يورو.



وذكر الموقع في تقريره أن مانشستر سيتي يأتي في المركز الثاني في القائمة بإنفاق بلغ نحو 218 مليون يورو، خلال نافذة يناير العام الماضي، في محاولة لتصحيح مسار موسم متعثر، وكان من أبرز تعاقداته عمر مرموش ونيكو غونزاليس. أما برشلونة فحل ثالثاً بإنفاق وصل إلى 147 مليون يورو في يناير 2018، وهي النافذة التي شهدت صفقة كوتينيو الشهيرة، والتي لا تزال الأغلى في تاريخ الميركاتو الشتوي.



وأكد الموقع أن الأندية الإنجليزية سيطرت على قائمة الـ10 الأوائل من حيث الإنفاق الشتوي في انعكاس مباشر لقوة الدوري الإنجليزي الممتاز المالية، بينما تمثل الاستثناء الوحيد في نادي جيانغسو الصيني، الذي دخل القائمة رغم اختفائه لاحقاً من خريطة كرة القدم بعد إعلان إفلاسه.



والأمر اللافت أن تشيلسي حضر ضمن القائمة مرتين، باحتلال المركز العاشر عندما أنفق في انتقالات يناير عام 2011 نحو 83.5 مليون يورو، بينما كانت الانتقالات الشتوية لعام 2018 الأبرز عندما دخل برشلونة وأرسنال وليفربول الميركاتو بقوة آنذاك، حيث أنفق أرسنال 99.9 مليون يورو، محتلاً المركز الثامن في القائمة، يليه ليفربول في العام نفسه بإجمالي 84.7 مليون يورو.



قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً في نافذة شتوية واحدة

تشيلسي 2023، 330 مليون يورو

مانشستر سيتي 2025، 218 مليون يورو

برشلونة 2018، 147 مليون يورو

باريس سان جيرمان 2024، 105 ملايين يورو

يوفنتوس 2022، 104 ملايين يورو

نيوكاسل 2022، 101 مليون يورو

جيانغسو 2016، 101 مليون يورو

أرسنال 2018، 99.9 مليون يورو

ليفربول 2018، 84.7 مليون يورو

تشيلسي 2011، 83.5 مليون يورو