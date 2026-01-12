مطالبة عفوية لطفل كلباء يوسف البلوشي.. تتصدر الترند



تصدر الطفل يوسف البلوشي مشجع كلباء «الترند» عقب ظهوره خلال مباراة كلباء والوصل الماضية في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين في فيديو عفوي وهو يرتدي قميص نادي الوصل وعند سؤاله عن سبب ذلك قال بنبرة حزينة: لا أملك فانلة كلباء وأتمنى أن أحصل على قميص النادي.

ولم تمضِ سوى ساعات على مطالب الطفل الصغير إلا ويأتي التوجيه من قبل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، بتوفير كل متطلباته، فضلاً عن اهتمام الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، رئيس نادي كلباء الرياضي ومتابعة الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس النادي، وعلى الفور قامت إدارة النادي بتكريم المشجع الصغير أحمد يوسف البلوشي، تقديراً لانتمائه الصادق وحبه العميق للنادي، وحضوره المستمر في المدرجات، وتشجيعه المخلص في سن مبكرة، وهو ما يعكس وعياً وانتماءً يستحقان الإشادة.



من جانبه، أكد راشد سعيد بن فريش، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء أن التكريم جسد اهتمام القيادة بأبنائها من النشء وحرصها على ترسيخ قيم الانتماء والولاء في نفوس الأجيال القادمة، وبناء جيل رياضي وثقافي واعٍ، متشبع بالأخلاق الرياضية ومؤمن بدوره في خدمة ناديه ومجتمعه ومدينة كلباء، لافتاً إلى أن النادي يضع النشء في صميم استراتيجيته، ويؤمن بأن غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس الأطفال يشكل الركيزة الأساسية لبناء أجيال محبة للرياضة، واعية بمسؤولياتها المجتمعية، ومتمسكة بالقيم والمبادئ الرياضية السامية. مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي تقديراً لأنموذج مشرف من جماهير كلباء وعضو فاعل في عائلة النادي.



كما بارك للمشجع الصغير هذا التكريم المستحق، متمنياً له دوام الحضور والدعم في مدرجات النادي، وأن يظل مثالاً يُحتذى به في التشجيع الراقي والانتماء الصادق. كما قدم النادي شكره وتقديره لأسرته الكريمة على دعمها وتشجيعها المستمر.

وأعرب فريش عن بالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على توجيهها الكريم ودعمها المتواصل لمبادرات النشء، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي على اهتمامهم ومتابعتهم الحثيثة لأبنائنا عبر مختلف المنصات، وحرصهم الدائم على تعزيز روح الانتماء للنادي ومدينة كلباء.