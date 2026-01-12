8 مباريات بـ 8 ألقاب.. فليك «ملك النهائيات» وعقدة ريال مدريد

أكد الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، أنه ليس مجرد مدرب عبقري يفوز بالمباريات، بل واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم في التعامل مع النهائيات، وذلك بعدما قاد برشلونة للتتويج بكأس السوبر الإسباني عقب فوز مثير على ريال مدريد 3-2، مؤكداً تفوقه في المواجهات الكبرى، وخصوصاً في مباريات «الكلاسيكو».

اللقب لم يكن مجرد بطولة جديدة تضاف إلى خزائن النادي الكتالوني، ولا استمراراً لتفوق برشلونة على غريمه التقليدي في السوبر الإسباني للمرة الثانية على التوالي، بل حمل دلالة أعمق تتعلق بالمدرب الألماني، الذي حافظ على سجل مثالي نادر الحدوث، بفوزه في جميع النهائيات التي خاضها، بواقع 8 ألقاب في 8 نهائيات، ليصبح «ملك النهائيات» بلا منازع، في إنجاز يجعله استثناءً حقيقياً في عالم التدريب.

بدأت أسطورة فليك في النهائيات خلال قيادته بايرن ميونخ الألماني عام 2020، حين تولى قيادة الفريق في منتصف الموسم، وقاده إلى اكتساح محلي وقاري، وخاض معه 5 نهائيات فاز بها جميعاً، إذ فاز بكأس ألمانيا، ثم توج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على باريس سان جيرمان، قبل أن يكمل رباعية 2020 بإحراز كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني، ويختتم رحلته مع الفريق البافاري بالفوز بكأس العالم للأندية 2021.

ولم تتغير عادات فليك بعد توليه مهمة برشلونة، وبسط نفوذه أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، الذي أصبح فليك كابوساً حقيقياً له، وتجلى ذلك في جميع المباريات النهائية الثلاث التي جمعت بين برشلونة تحت قيادته وريال مدريد، حيث انتصر في جميعها، ليؤكد تحوله إلى عقدة حقيقية لـ «الميرينغي» في المباريات النهائية.

وبدأت السلسلة بالفوز بكأس السوبر الإسباني العام الماضي، تلاها التتويج بكأس ملك إسبانيا في العام ذاته، قبل أن يكمل الثلاثية بنهائي السوبر الإسباني 2026، أمس.

ولم تعكس نتائج فليك أمام ريال مدريد تفوقاً رقمياً فقط، بل كشفت عن أفضلية تكتيكية واضحة، نجح خلالها المدرب الألماني في فرض أسلوبه القائم على الضغط العالي والتنظيم الصارم، وإبطال مفعول أخطر أسلحة ريال مدريد.

ويكمن سر تفوق فليك في كيفية إدارته للنهائيات وتعامله الذهني مع اللاعبين، والظهور بثبات وثقة من دون إفراط في التحفظ أو خوض مغامرة غير محسوبة، ما ينعكس على الأداء داخل الملعب.

وباتت جماهير برشلونة أكثر اقتناعاً الآن من أي وقت مضى بأن الوصول إلى أي نهائي تحت قيادة فليك لا يعني سوى الاقتراب من منصة التتويج.