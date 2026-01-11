يونايتد يعتلي صدارة «الهواة» بالفوز على الاتفاق بالثلاثة

اعتلى فريق يونايتد صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد فوزه على مضيفه الاتفاق 3-2 خلال المباراة المقدمة من الجولة 14 ليصل يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو إلى 24 نقطة في قمة الترتيب، وبقى الاتفاق في مركزه الأخير برصيد 6 نقاط، أحرز ثلاثية يونايتد اللاعب صموئيل لوبيز «هاتريك» في الدقائق 5، 8 47 وأحرز ثنائية الاتفاق علي مظهر وسيف الرميثي في الدقيقتين 27، 83.

وبعد الفوز الذي حققه يونايتد تحول دبا الحصن لوصافة الترتيب برصيد 22 نقطة والفجيرة الثالث بـ22 نقطة، ثم تأتي 4 فرق من المركز الرابع وحتى السابع برصيد 19 نقطة وهي العروبة وحتا والذيد.