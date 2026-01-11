اعتلى فريق يونايتد صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد فوزه على مضيفه الاتفاق 3-2 خلال المباراة المقدمة من الجولة 14 ليصل يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو إلى 24 نقطة في قمة الترتيب، وبقى الاتفاق في مركزه الأخير برصيد 6 نقاط، أحرز ثلاثية يونايتد اللاعب صموئيل لوبيز «هاتريك» في الدقائق 5، 8 47 وأحرز ثنائية الاتفاق علي مظهر وسيف الرميثي في الدقيقتين 27، 83.
وبعد الفوز الذي حققه يونايتد تحول دبا الحصن لوصافة الترتيب برصيد 22 نقطة والفجيرة الثالث بـ22 نقطة، ثم تأتي 4 فرق من المركز الرابع وحتى السابع برصيد 19 نقطة وهي العروبة وحتا والذيد.
يونايتد يعتلي صدارة «الهواة» بالفوز على الاتفاق بالثلاثة
اعتلى فريق يونايتد صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد فوزه على مضيفه الاتفاق 3-2 خلال المباراة المقدمة من الجولة 14 ليصل يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو إلى 24 نقطة في قمة الترتيب، وبقى الاتفاق في مركزه الأخير برصيد 6 نقاط، أحرز ثلاثية يونايتد اللاعب صموئيل لوبيز «هاتريك» في الدقائق 5، 8 47 وأحرز ثنائية الاتفاق علي مظهر وسيف الرميثي في الدقيقتين 27، 83.