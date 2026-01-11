«أمر بديهي».. نجم مانشستر يونايتد السابق يُعلق على دخول رونالدو عالم السينما



أكد نجم مانشستر يونايتد السابق، دوايت يورك، أن كريستيانو رونالدو يمتلك كل المقومات التي تؤهله للنجاح في عالم السينما كممثل، مطالبًا منتجي هوليوود أن يسارعوا للاستفادة من جماهيرية النجم البرتغالي.، ولن يكون توجه نجم النصر السعودي الحالي، ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق نحو عالم السينما مفاجئاً، خصوصاً في ظل حرصه خلال السنوات الأخيرة على توسيع نشاطاته خارج كرة القدم، وبناء علامة تجارية عالمية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.



وقال يورك في تصريحات لموقع «بوكر سكوت» إنه بالنظر إلى ما حققه رونالدو في كرة القدم، لماذا لا يرغب صناع الأفلام في الاستعانة بشخصية تتمتع بهذا الحضور؟، إنه يتمتع بالوسامة وكل المقومات التي تجعله نجماً.

رونالدو لم يدخل عالم التمثيل بعد، لكنه بدأ بالفعل أولى خطواته في هذا المجال، بعدما حصل على دور وظهور شرفي في أحدث أجزاء سلسلة أفلام «فاست آند فاريوس»



وأضاف يورك: رأينا العديد من المغنيين ينتقلون إلى عالم التمثيل، فلماذا لا يحدث الأمر ذاته مع نجوم الرياضة؟، سيكون من الرائع رؤيته في فيلم ضخم مثل فاست آند فاريوس، ما يجلب المزيد من الإثارة«.

وأشار يورك أيضاً إلى القيمة التجارية الهائلة لرونالدو، لاسيما وأنه الشخص الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: بالنسبة لي دخول كريستيانو عالم السينما أمر بديهي تماماً لشعبيته الهائلة التي يجب استغلالها من منظور منتجي الأفلام السينمائية.



وكان نجم النصر السعودي قد كشف في وقت سابق عن أنه يريد اقتحام عالم «هوليوود»، ويطمح ليكون نجماً سينمائياً، لكنه شدد على أن هذا الأمر يتطلب التفرغ الكامل.

ولن يصبح الأمر غريباً بعدما كان قد أعلن النجم البرتغالي في وقت سابق عن إطلاق لاستديو أفلام خاص بالتعاون مع المخرج البريطاني الشهير ماثيو فون، ومع اقتراب نهاية مسيرته الكروية، وحرصه على تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى الهدف رقم 1000، قد تصبح السينما واحدة من أبرز محطاته المقبلة في مرحلة ما بعد الاعتزال.