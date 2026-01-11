صراع صلاح ودياز وأوسيمين في سباق الحذاء الذهبي.. ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا

مع نهاية مباريات منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، اشتعل الصراع على لقب هداف البطولة، في ظل منافسة أكثر من لاعب على نيل جائزة الحذاء الذهبي في النسخة الحالية.

ويبدو لقب الهداف ما زال حائراً بين كبار نجوم البطولة، بعدما نجح محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في تقليص الفارق مع إبراهيم دياز نجم المنتخب المغربي، وفيكتور أوسيمين نجم نيجيريا، إلى هدف واحد فقط في ترتيب هدافي البطولة، وذلك بعد تسجيله هدفاً في فوز مصر على كوت ديفوار 3-2 في ربع النهائي.

كما يشارك في سباق الهدافين عدد من اللاعبين أصحاب الأداء المميز، أبرزهم المغربي أيوب الكعبي والنيجيري أديمولا لوكمان، بعد تسجيل كل منهما 3 أهداف حتى الآن، ما يزيد من حدة المنافسة.

وينتظر أن يشتد الصراع بين الثلاثي مع تأهل منتخبات مصر والمغرب ونيجيريا إلى الدور نصف النهائي، بعدما نجح المغرب في الفوز على الكاميرون، وتأهلت نيجيريا عبر بوابة الجزائر، وحجز المنتخب المصري مقعده في المربع الذهبي بعد تجاوز كوت ديفوار.

وكان صلاح قد واصل أرقامه القياسية التاريخية، بعدما أصبح أكثر لاعب مصري مساهمة بالأهداف في تاريخ كأس الأمم الإفريقية برصيد 16 مساهمة، كما بات أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في شباك 11 منتخباً مختلفاً، متجاوزاً أرقام أساطير القارة مثل صامويل إيتو وديدييه دروغبا.

كما تساوى صلاح مع حسام حسن في المركز الثاني للهداف التاريخي لمنتخب مصر في كأس أفريقيا برصيد 11 هدفاً، ولم يعد يفصله سوى هدف واحد عن معادلة رقم حسن الشاذلي.

يذكر أن نجم منتخب غينيا الاستوائية، إيميليو إنسوي، توج بلقب هداف البطولة في النسخة الماضية التي استضافتها كوت ديفوار عام 2023، بعدما حسم سباق الحذاء الذهبي لصالحه برصيد 5 أهداف.

ويتصدر صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق ورئيس اتحاد الكرة الحالي، قائمة هدافي كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ برصيد 18 هدفاً، يليه الإيفواري لوران بوكو (14 هدفاً)، النيجيري رشيدي ياكيني (13 هدفاً)، وحسن الشاذلي (12 هدفاً)، وباتريك مبوما وحسام حسن ومحمد صلاح وديديه دروغبا (11 هدفاً).

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب:

المغربي إبراهيم دياز: 5

النيجيري فيكتور أوسيمين: 4

المصري محمد صلاح: 4

المغربي أيوب الكعبي: 3

الجزائري رياض محرز: 3

النيجيري أديمولا لوكمان: 3

الإيفواري أماد ديالو: 3

المالي لاسين سينايكو: 3