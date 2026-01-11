المال مهم في الحياة ولكن!.. مورايس يكشف لأول مرة أسباب رحيله عن الوحدة

أكد البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الشارقة أن قراراته لا ترتبط بالجوانب المالية فقط، بل وفقًا للمشاريع التي يرى إنها مناسبة لمسيرته وتخدم مصالحه في مرحلة معينة، مشيرًا إلى أن المال عامل مهم في الحياة، لكنه ليس المحرك الأساسي لقراراته.

وكشف مورايس لأول مرة عن الأسباب الحقيقية وراء رحيله عن الوحدة، بعدما كان قد طلب بشكل مفاجئ في ديسمبر الماضي فسخ تعاقده مع النادي، قبل أن يتعاقد بعدها مع الشارقة، ما أثار الجدل في الشارع الرياضي الإماراتي.

وقال مورايس في تصريحات خاصة لـ«البيان» عقب تعادل الوحدة والشارقة 1-1 في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لدوري المحترفين، تعليقًا على رحيله وارتباط قراره بعرض مادي أفضل: «في حياتي لا أتحرك من أجل المال فقط، بل أيضًا وفقًا للمشاريع، قد أرى أحيانًا مشروعًا ما يخدم مصالحي في مرحلة معينة أكثر من غيره».

وأضاف: «بالطبع المال مهم في الحياة ولا داعي للخجل من ذلك، لكن ليس كل شيء يتعلق بالمال، وكل القرارات تتخذ دون مخالفة العقود ووفق ما تسمح به، هكذا تسير الأمور بشكل احترافي، سواء مع المدربين أو اللاعبين».

وتابع: «لا يوجد تفسير محدد لترك الوحدة، لكن في كرة القدم تتخذ أحيانًا القرارات وفقًا لمصالح الحياة أو الاعتبارات الإدارية والمهنية»، وقال: «قد يرحل مدرب أو يبقى عن فريق، وهذا ما يحدث في كرة القدم، الأهم هو الاحترام المتبادل والعمل ضمن ما تسمح به العقود، فهكذا هو الاحتراف».

وأشار مدرب الشارقة إلى أن مواجهة فريقه السابق لأول مرة حملت مشاعر خاصة بالنسبة له، لافتًا إلى أنه كان شعورًا جيدًا بالحصول على فرصة العودة إلى النادي ولقاء الأشخاص الذين يحبهم وقضى معهم ما يقارب ستة أشهر.

وأعرب مورايس عن امتنانه لإدارة الوحدة وجماهيره، وقال: «كان من دواعي سروري العمل في نادي الوحدة، وأشكر مسؤولي النادي على التعامل معي باحترافية، وأحمل كل الاحترام للنادي، وسيبقى قلبي دائمًا مع الوحدة داعمًا له في تحقيق أهدافه».