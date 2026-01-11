"أفضل الاعتماد على حكم محلي".. مدرب الوحدة ينتقد طاقم التحكيم الكوري

انتقد البرتغالي ديماس تيكسيرا، مدرب الوحدة، أداء طاقم التحكيم الكوري بقيادة كيم جونغ هيوك، الذي أدار مباراة الوحدة والشارقة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من دوري المحترفين، مؤكداً أنه كان من الأفضل إسناد المباراة لطاقم تحكيم محلي بدلاً من استقدام حكم من دولة بعيدة.

وقال تيكسيرا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «لم نتقدم بطلب لاستقدام حكم أجنبي لإدارة المباراة، ولم يطلب المنافس ذلك أيضاً، وقضيت أكثر من ستة أشهر في الدوري الإماراتي ولا أعلم آلية اختيار الحكام الأجانب، رغم احترامي لذلك».

وأضاف: «أفضل الاعتماد على الحكام المحليين لما يقدمونه من مستويات جيدة، وهم أحق بإدارة مثل هذه المباريات».

وانتقد مدرب الوحدة بعض القرارات التحكيمية خلال المباراة، مشيراً إلى كثرة البطاقات التي أشهرها الحكم في وجه لاعبي الوحدة، وأن عمر خريبين حصل على بطاقة صفراء لمجرد حديثه مع الحكم، قبل أن يتعرض هو نفسه للموقف ذاته على خط التماس.

وعن نتيجة التعادل، أكد تيكسيرا أن جميع مباريات الدوري قوية وصعبة في ظل تقارب المستويات، وأن هناك 5 أو 6 فرق متقاربة المستوى، موضحاً أن الوحدة كان يطمح إلى تحقيق الفوز والخروج بنقاط المباراة الثلاث، لكنه أعرب عن رضاه عن الأداء، وأن التركيز سيتحول إلى المواجهة المقبلة أمام العين في ختام الدور الأول من الدوري.