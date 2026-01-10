مورايس يعرقل فريقه السابق.. التعادل يحسم مؤجلة الوحدة والشارقة



حسم التعادل الإيجابي 1-1 قمة الوحدة والشارقة، التي جرت اليوم، السبت، على ستاد آل نهيان، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بدوري أدنوك للمحترفين. وحملت المباراة طابعاً استثنائياً كونها المباراة الأولى التي تشهد مواجهة البرتغالي خوسيه مورايس لفريق السابق الوحدة بعد رحيله إلى الشارقة.



بهذه النتيجة، فقد الوحدة نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة بعدما وصل للنقطة 25 بفارق 5 نقاط عن العين المتصدر، قبل مواجهتهما في «الكلاسيكو» في الجولة المقبلة، فيما رفع الشارقة رصيده إلى النقطة 11 في المركز العاشر. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد أداء من المتوسط، إذ انحصر اللعب في منتصف الملعب طوال الشوط الذي لم يشهد أي فرص حقيقية على المرميين باستثناء تسديدة من إبراهيما ديارا لاعب الوحدة في الدقيقة 27 تصدى لها حارس الشارقة.



وتحسن المستوى في شوط المباراة الثاني الذي شهد محاولات هجومية من كلا الفريقين، في الوقت الذي مال الاستحواذ نسبياً لمصلحة أصحاب الأرض. ونجح الأرجنتيني جيرونيمو بوبلتي في وضع الشارقة في المقدمة بتسجيله الهدف الأول، بعدما استغل عرضية لوان بيريرا جهة اليسار، قابلها مباشرة في مرمى الوحدة في الدقيقة 65. وأدرك الوحدة التعادل عبر الظهير الأيمن جوجا بتسديدة قوية على يمين الحارس عادل الحوسني في الدقيقة 70.