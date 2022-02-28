سفيتولينا ستتبرع بجوائزها المالية لمساعدة الجيش الأوكراني والجهود الإنسانية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا إنها ستتبرع بالجوائز المالية التي تحصل عليها من بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات للجيش الأوكراني وللمساعدة في الجهود الإنسانية بعد الغزو الروسي لبلدها الأسبوع الماضي.

وأبلغت المصنفة 15 عالميا شبكة يوروسبورت بأن عائلتها وأصدقائها في أوكرانيا يدافعون عن البلاد وأنها تريد المساعدة.

وقالت سفيتولينا "حقا حتى اللحظة الأخيرة لم نكن نعتقد أن هذه الحرب ستبدأ بالفعل وبعد ذلك حدث كل شيء في ليلة واحدة... الكل يشعر بالرعب.

"عائلتي هناك. الكثير من أصدقائي الذين لم يغادروا البلاد ما زالوا هناك. إنهم يقاتلون من أجل حياتهم، والبعض منهم يقاتل من أجل بلدنا. يتطلب الأمر الكثير من الشجاعة ومن المذهل أن بعض الناس حملوا السلاح وذهبوا للقتال من أجل أرضنا".

وأضافت "الشيء الأكثر إيلاما الذي يمكن أن أقوله هو أنني أشعر بأنني عديمة الفائدة تماما لأنني أريد مساعدتهم. أريد أن أفعل شيئا لهم. بعض أصدقائي بدون كهرباء وبدون ماء وبدون طعام. إنهم يكافحون حقا".

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية يوم الأحد إن 352 مدنيا، بينهم 14 طفلا، لاقوا حتفهم منذ بداية "الغزو " الروسي. وقالت أيضا إن 1684 شخصا أصيبوا بجروح، بينهم 116 طفلا.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" تقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.

وقالت سفيتولينا، التي تشارك في بطولة مونتيري هذا الأسبوع قبل بطولات إنديان ويلز وميامي في الولايات المتحدة، إنها عانت من أوقات عصيبة من الناحية الذهنية لكنها أقرت بأن ما يمر به الناس في وطنها كان أسوأ.

وأضافت اللاعبة الأوكرانية "لذلك قررت أن الجائزة المالية من بطولاتي القادمة هنا في المكسيك وفي الولايات المتحدة ستذهب للجيش الأوكراني وللاحتياجات الإنسانية".

"بهذه الطريقة يمكنني مساعدة بلدي. وأعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به في الوقت الحالي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز