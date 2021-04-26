المنتخب الألماني يعرض قمصان "حقوق الإنسان" للبيع في مزاد علني

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن المنتخب الألماني سيعرض قميص "حقوق الإنسان" ، الذي ارتداه اللاعبون قبل مباراة أيسلندا ، للبيع في المزاد العلني.

وأشار الاتحاد إلى أن عائدات هذا المزاد ستذهب إلى رابطة العمل الاتحادية لمساعدة المشردين ومكافحة الفقر في ألمانيا.

وأوضح الاتحاد في بيانه : " من خلال حملته ، لا يريد المنتخب الألماني الإشارة فقط إلى أن مهمتنا اليومية هي الدفاع عن حقوق الإنسان - دائما وفي كل مكان بالعالم - ولكن قبل كل شيء تقديم مساعدة ملموسة".

وكان اللاعبون ارتدوا هذه القمصان السوداء قبل مباراتهم التي انتهت بالفوز 3 / صفر على المنتخب الأيسلندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

وصمم اللاعبون هذه القمصان بأنفسهم حيث حمل كل قميص حرفا واحدا ليشكل الفريق كلمة "حقوق الإنسان" .

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