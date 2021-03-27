الاتحاد المصري لكرة القدم يتبرع لضحايا حادث قطاري الصعيد

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، التبرع لضحايا حادث قطاري الصعيد بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه مصري.

وذكر الاتحاد المصري في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة، أن تلك التبرعات من بينها جزء للجهاز الفني للمنتخب ولاعبيه بناء على رغبتهم بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد في التبرع من ميزانيته.

وأضاف الاتحاد في بيانه، أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يلعبه الاتحاد ومنسوبيه.

وكان الاتحاد المصري قد أعرب عن أسفه في بيان آخر في وقت سابق، لحادث قطاري الصعيد والذي جرى صباح الجمعة وأودى بحياة 32 شخصا مع إصابة 114 أخرين.

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