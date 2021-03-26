تغريم نادي لاتسيو وحظر رئيسه بسبب انتهاك قواعد كورونا

المصدر: د ب أ

تلقى نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عقوبة الغرامة 150 ألف يورو (177 ألف دولار) كما تم حظر رئيسه كلاوديو لوتيتو لمدة سبعة أشهر من قبل محكمة رياضية تابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم بسبب انتهاك القواعد الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

واتهم لاتسيو بعدم الالتزام بالمواعيد النهائية لإبلاغ السلطات الإيطالية بشأن نتائج اختبارات إيجابية في النادي في شهري أكتوبر ونوفمبر.

وتم اكتشاف الحالات بالقرب من مواعيد مباراتي دوري الأبطال أمام زينيت سان بطرسبرج وكلوب بروج.

وتم أيضا حظر طبيبين لمدة عام بسبب هذه القضية.

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