الأولمبية الدولية تعتزم تطعيم الرياضيين بلقاح كورونا قبل المشاركة في دورة طوكيو

المصدر: د ب أ

قال الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إنه سيتم تطعيم الكثير من الرياضيين بلقاح فيروس كورونا المستجد قبل السفر إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو العام الجاري.

وقال باخ اليوم الأربعاء في بداية اجتماع عبر الاتصال المرئي مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو إن "عددا كبيرا" من اللجان الأولمبية الوطنية الــ206 الأعضاء في اللجنة الدولية، نجح بالفعل في تأمين اللقاحات لرياضييه.

وأضاف أن أغلب اللجان الأولمبية الوطنية الأخرى تجري محادثات مع حكومات بلادها لضمان تطعيم الرياضيين المشاركين بالأولمبياد عقب تطعيم الفئات الأكثر عرضة لمخاطر فيروس كورونا.

وقال باخ إن تدابير الوقاية من فيروس كورونا تعد "مفتاح النجاح" لأولمبياد طوكيو 2020 الذي تأجل من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة كورونا.

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