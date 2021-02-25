غرق والد أليسون حارس ليفربول في البرازيل

المصدر: رويترز

قالت الشرطة البرازيلية الليلة الماضية إن والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرق في بحيرة بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل.

وأبلغ دوروتيو ماتشادو فيليو مفتش الشرطة في لافراس دو سول رويترز أن جوزيه بيكر (57 عاما) كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء. واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

وانضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادما من روما واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019.

ويلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي البرازيلي.

وأرسل إنترناسيونال، الذي لعب الشقيقان في صفوفه، بتعازيه في حسابه الرسمي في تويتر.

وقال النادي "ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسين السابقين أليسون وموريل".

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